В Польше сообщили, когда откажутся от российского газа

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша планирует отказаться от российского газа в 2022 году, пишет агентство Блумберг.

"Наш план заключается в прекращении импорта газа из России в 2022 году, когда истекает срок действия нашего газового контракта", — заявил министр в интервью.

Он также отметил, что в настоящее время Польша полагается, по большей части, на импорт газа из России, но готова импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из других стран, возможно, из США. Страна обсуждает "коммерческие условия" сделки по поводу СПГ с поставщиками из США, сообщил Ващиковский.

В начале сентября министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано. В 2022 году истекает контракт на поставку в Польшу российского газа. Польша считает действующий в настоящее время контракт невыгодным.

Ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил поставки газа в Польшу в 2016 году на 24,2%, до 11,1 миллиарда кубометров.