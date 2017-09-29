В Польше в супермаркете повесили табличку о проверке украинцев

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям, передает WP.Finanse.

"Каждый гражданин Украины прошедший кассу будет проверен", — написано на польском и украинском языках.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в срочном порядке проинформировал о ситуации прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше, сообщается на его странице в Facebook.

Владелец магазина объяснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов.

Надпись, по просьбе владельца, перевели украинцы, работающие в магазине.

"На самом деле она (табличка, — Ред.) висела сутки, но ее уже сняли. Я сказал сделать ее под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должно было быть содержание таблички. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не может быть", — сказал он.

Битель сказал, что украинцы — это проблема в его магазине и во всем Барлинке, и подчеркнул, что они воруют значительно чаще, чем поляки.

"Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников", — пожаловался владелец магазина Bimex.

Между тем Центр по мониторингу расового и ксенофобского поведения написал, что "это скандальный случай дискриминации лиц в связи с их национальностью". В организации заверили, что приложат все усилия, чтобы лица, ответственные за установление таблички, и лица, заставившие поместить на нее угрозы, понесут уголовную ответственность.

Ранее посол Польши Ян Пекло заявил, что его страна окончательно еще не определилась со своим отношением к украинскому закону "Об образовании".