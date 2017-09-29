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    В мире

    В Польше приняли закон о депортации нелегалов в Украину

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (672)

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    Протокол, на который распространяется действие закона, содержит технические положения об установлении детальных основ сотрудничества сторон при реализации задач, направленных на депортацию лиц, которые не соблюдают условий или утратили основания для легального въезда.
    Сейм Польши
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Сейме Польши в пятницу, 29 сентября 2017 принят закон о реадмиссии — возвращении иностранцев, незаконно пересекших границу между Польшей и Украиной, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

    Украинцы в Польше. Едут за деньгами, возвращаться не хотят
    РИА Новости
    Украинцы в Польше: едут за деньгами, возвращаться не хотят

    Главная задача принятого в Польше документа — установление подробных правил сотрудничества между официальными Варшавой и Киевом по вопросу возвращении иностранцев, которые незаконно пересекли госграницу.

    Протокол, на который распространяется действие закона, содержит технические положения об установлении детальных основ сотрудничества сторон при реализации задач, направленных на депортацию лиц, которые не соблюдают условий или утратили основания для легального въезда или пребывания на территории одной из сторон.

    "Речь идет о перечне пограничных пунктов пропуска для принятия людей обратно", — сообщил во время работы комиссии сейма глава польского управления по вопросам иностранцев Рафал Рогаля.

    Ранее сообщалось, что в польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе.

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