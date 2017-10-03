CSM: заокеанские доводы в пользу поставок оружия в Украину

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После событий в Крыму и с началом вооруженного конфликта на востоке Украины, Соединенные Штаты реагируют на действия России разными способами, вводя против Москвы санкции, применяя меры дипломатического воздействия и оказывая военную помощь Украине, пишет Джейсон Томсон в статье для Christian Science Monitor.

"Что касается военной помощи украинским военным, то она предусматривает поддержку реформ в сфере обороны на стратегическом и тактическом уровне, подготовку и обучение войск, а также поставки нелетальной техники на сумму 750 миллионов долларов", — напоминает автор публикации.

"Но сегодня в Вашингтоне задули ветры перемен, и зазвучали намеки на то, что Америка может начать поставки летального оборонительного оружия в Украину, от чего решительно отказывался бывший президент Барак Обама. Некоторые аналитики активно выступают против такого шага…, — говорится в статье.

Давая недавно пресс-конференцию в Киеве, министр обороны Джим Мэттис заявил, что не нужно бояться эскалации.

"Оборонительное оружие никого не провоцирует, если ты не являешься агрессором, — сказал он, отвечая на вопрос репортера. — А Украина явно не является агрессором, так как боевые действия идут на ее территории".

"Мы очень близки к тому, чтобы начать вооружать украинцев, — заявил директор консервативного аналитического Центра внешнеполитических исследований имени Эллисона при Heritage Foundation Люк Коффи. — Но администрация должна понимать, что это не панацея…".

Проект закона

"В сентябре 2014 года Россия, Украина и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подписали соглашение о прекращении огня, получившее название Минский протокол, Но это соглашение не было реализовано, и потребовалось заключение второго договора, известного как Минск-2. Однако и этот договор потерпел неудачу", — напоминает автор статьи.

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"Соединенные Штаты в приступе раздражения ввели санкции против России. То же самое сделал Европейский Союз и другие страны. США и их союзники начали укреплять украинскую армию, поставляя в эту страну различную боевую технику, начиная с РЛС контрбатарейной борьбы и кончая информационными системами и засекреченной аппаратурой связи", — продолжил Джейсон Томсон.

"Но конфликт на Донбассе, унесший более 10 тысяч жизней, продолжается до сих пор. И в этих условиях в американском правительстве все чаще раздаются голоса, призывающие оказать дополнительную поддержку Киеву. Недавно сенатский комитет по делам вооруженных сил единогласно утвердил проект закона о национальной обороне на 2018 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украине военной помощи на сумму 500 миллионов долларов, включая летальное оборонительное оружие", — говорится в публикации.

"Будьте уверены, мы все сказали четко и предельно ясно, – заявил посол Тейлор, ныне работающий исполнительным вице-президентом в вашингтонском Институте мира. — Никто даже речи не ведет о наступательных видах вооружений, таких как танки, истребители и так далее".

"Но есть один тип оружия, предлагаемый к поставке, который вызывает серьезные противоречия. Речь идет о переносном противотанковым ракетном комплексе Javelin. Поставить такое оружие в Украину предлагают высокие чины из сферы национальной безопасности", — пишет Джейсон Томсон.

"Предложения о поставке ПТРК Javelin или аналогичных систем вооружений пользуются значительной поддержкой в американских правительственных кругах вот уже два года, но сегодня они становятся еще более популярными, поскольку администрация Трампа вернулась к рассмотрению идей, от которых отказался его предшественник", — говорится в статье.

"Посмотрите на министра Мэттиса, на госсекретаря Тиллерсона, — говорит посол Пайфер. — Это люди, придерживающиеся взглядов республиканского политического мейнстрима. Они выступают в поддержку НАТО и с подозрением относятся к России".

Изменилась и ситуация в самой Украине, говорит Коффи из Heritage Foundation — украинцы на избирательных участках показали, что они стремятся к дальнейшему сближению с Западом.

Символическая позиция

Есть и более масштабная картина.

"Существует политическая ценность, политический символизм в стремлении Запада встать на сторону Украины", — заявила исполняющая обязанности помощника министра обороны Лора Купер, занимающаяся вопросами России, Украины и Евразии.

"Многие аналитики, работающие в правительстве и в негосударственном секторе, считают, что Россия выступает против существующего международного порядка на самых разных фронтах. Однако противники поставок летального оружия В Украину выдвигают те же возражения, которые повлияли на решение администрации Обамы. Они говорят, что Россия может воспринять это как эскалацию, на которую она обязана отреагировать", — напомнил Джейсон Томсон.

"Главная проблема в том, что Путин заинтересован в Украине гораздо больше, чем США и Европа, и поэтому он готов идти на гораздо большие издержки, — заявил Чарльз Купчан, с 2014 по 2017 год работавший старшим директором по европейским делам в Совете национальной безопасности, а сейчас занимающий должность старшего научного сотрудника в Совете по международным отношениям. — Мы можем начать цикл эскалации, в котором Украина проиграет".