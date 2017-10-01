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    Появились жуткие кадры c места падения самолета в Конго, где могли быть украинцы

    (обновлено: )15221
    Как сообщают источники, на борту Ан-12 находились 12 человек, среди них 3 украинцев. МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию.
    Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы
    @AirCrashMayday

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Опубликованы первые фото с места падения военного грузового самолета в столице Конго Киншасе, в результате которого могли погибнуть трое украинцев. Снимки размещены странице Air Disasters в Twitter.

    @AirCrashMayday
    Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы
    @AirCrashMayday
    Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы

    "Катастрофа Антонова Ан-12 в Конго", – подписанные фотографии.
    По информации издания, на борту Ан-12 находились 12 человек, среди них 3 украинцев. МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию.

    Смотрите также: Стремительное падение. Момент крушения истребителя на авиашоу в Италии

    Ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту.

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