Появились жуткие кадры c места падения самолета в Конго, где могли быть украинцы

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Опубликованы первые фото с места падения военного грузового самолета в столице Конго Киншасе, в результате которого могли погибнуть трое украинцев. Снимки размещены странице Air Disasters в Twitter.

@AirCrashMayday Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы

@AirCrashMayday Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы

"Катастрофа Антонова Ан-12 в Конго", – подписанные фотографии.

По информации издания, на борту Ан-12 находились 12 человек, среди них 3 украинцев. МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию.

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Ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в субботу в одном из районов столицы Демократической республики Конго (ДРК) погибли десять человек, находившиеся на борту.