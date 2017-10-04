В Белоруссии на три года посадили украинца

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Гражданин Украины приговорен белорусским судом к трем годам и трем месяцам в колонии усиленного режима за незаконное перемещение через границу ружья и патронов, сообщила в среду пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Вступил в законную силу приговор суда Столинского района в отношении гражданина Украины за незаконное перемещение через государственную границу Белоруссии огнестрельного оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Ровенской области признан виновным по статье "незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Белоруссии огнестрельного оружия, боеприпасов".

В сообщении говорится, что ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и три месяца с отбыванием в колонии усиленного режима. Ружьё и патроны, которые он незаконно перемещал через границу, конфискованы.

В комитете напомнили, что 29 декабря 2016 года в 400 метрах от белорусско-украинской границы был задержан 28-летний гражданин Украины. Мужчина незаконно пересек границу с целью охоты. Заметив пограничный наряд, он предпринял попытку скрыться на территории Украины. Остановить его смогли только предупредительные выстрелы в воздух. При себе у охотника оказалось ружье марки "ИЖ – 18Е", 22 патрона, телефон и денежные средства.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о задержании "нарушителя границы из Украины".