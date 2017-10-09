Украинцы стали лидерами по трате денег в Польше

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Украинцы являются лидерами по показателю расходов денег за одну поездку в Польше, сообщил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко у себя в Facebook.

"Один украинец за одну поездку оставляет в польских магазинах, кафе и гостиницах более 5600 грн, что по данным II квартала 2017 года, практически составляло 80% средней заработной платы гражданина нашей страны. Именно то, что украинцы оставляют в Польше всю свою зарплату, удивляет поляков", — написал он.

По его данным, за II квартал 2017 украинцы оставили в Польше около $0,5млрд, но пик покупок обычно выпадает на IV квартал.

Дорошенко также сообщил, что за последние три месяца прошлого года украинцы оставили в Польше около $ 0,66 млрд, уступив только жителям Германии. Деньги украинцев составляют 28% расходов всех иностранцев, тогда как доля немцев — 40%.

"Кроме низких цен покупки у западного соседа привлекают тем, что купив в одном магазине на 1460 грн имеешь возможность воспользоваться Tax Free, то есть возврат НДС в размере от 5 до 23% в зависимости от категории товара. Деньги можно вернуть и в том же магазине, где вы покупали товар, в течение 3 — 7 месяцев. Это стимулирует возвращение покупателей в Польшу, которые бывают там по несколько раз в год, каждый раз оставляя деньги", — добавил Дорошенко.

Напомним, в польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям.