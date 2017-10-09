Шахтеры заблокировали движение у границы с Польшей

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В понедельник на дороге перед международным пунктом пропуска на границе с Польшей около 70 украинских шахтеров заблокировали движение, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, 9 октября 2017 года, вблизи украинской-польской границы на автомобильной дороге международного значения М-07 Киев-Ковель-контрольно-пропускной пункт "Ягодин", началась мирная акция протеста нововолынских шахтеров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в двух километрах о пункта пропуска "Ягодин" около 70 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу, тем самым перекрыв автомобильную дорогу между Киевом и Варшавой.

Как отмечается, участники акции заявили полицейским, что готовы пропускать легковые автомобили, но движение грузовиков полностью заблокировано. Госпогранслужба Украины просит путешественников выбирать другие пункты пропусков.

По данным УНН, горняки требуют выплатить 4,5 миллиона гривен — зарплату за последние два месяца.