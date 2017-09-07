Организатор автопротестов: не выполнят требований - заблокируем регионы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сторонники легализации автомобилей с иностранными номерами заявили, что протест будет бессрочным.

Основные требования участников акции: доступная растаможка и легализация авто на европейской регистрации. По данным организаторов акции, в ней принимают участие около пяти тысяч человек.

Впрочем, в полиции насчитали около 850 митингующих. Также и спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка увидел до тысячи автомобилистов и примерно 700 автомобилей.

Кроме этого, в среду, 6 сентября, состоялась встреча протестующих с главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

Детали встречи и требования протестующих в эфире радиостанции Голос Столицы озвучил председатель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про що йшлось на зустрічі з Ніною Южаніною?

— Ідуть достатньо тяжкі дебати, тому що ми не можемо знайти точки спільної думки, тому що думки дуже сильно розходяться, тому що були депутати ВР на цій нараді, пані Южаніна і представник Мінфіну.

Але думки розходяться тільки з приводу того, що процес, який ми зараз вже почали проговорювати, він просто ніколи не виходив до цього моменту. Ми завжди закінчували тим, що ми принесли законопроект. Законопроект не влаштовує державу, крапка, все, до побачення, більше нічого не розглядаємо.

Зараз під тиском громадськості ми змогли добитись того, що сьогодні (6 сентября — Ред.) підпишемо із Кабміном меморандум на самі короткі строки в розмірі одного місяця, і за цей один місяць має бути розроблений і проголосований у ВР закон про розмитнення, ніяким чином не легалізація, ніяким чином це не буде стояти питання про дискримінацію водіїв на українській реєстрації. Це буде безпосередньо закон про розмитнення, але в рамках чинного законодавства, який вже на сьогоднішній день діє.

Розмитнення, можливо, це буде самим основним плюсом і, скажімо так, дуже непоганим варіантом, коли українець зможе по самим зниженим ставкам розмити транспортний засіб.

Тобто про це вдалось домовитись?

— Ні. Зараз ідуть перемовини.

Які проблеми, пункти і пропозиції, навколо яких найгарячіші обговорення?

— Ставка розмитнення і акциз, акциз, який і спричиняє таку величезну вартість за розмитнення, і ми її просто проговорюємо і шукаємо альтернативу для, скажімо так, зняття соціальної напруги і вирішення питання в самі коротші строки.

Яку суму автомобілісти готові платити за легалізацію?

— Ми говоримо не про суми, ми говоримо про реальний вихід із ситуації. Наколювати або розпалювати дебати між депутатами ВР і протестувальниками може кожен, і скористатись цим теж може кожен.

Я б не хотів би, щоб це стало завадою на завтра, проблемою для тих же самих киян, тому що люди на вулицях не збираються роз'їжджатись, тому що на сьогоднішній день невирішення цього питання приводить до безпосередньо величезних штрафів — від 400 тисяч гривен, тому що це незаконно і т.д., і т.п.

Ваші представники заявляли, що якщо не домовляться сьогодні, на ранок буде зібрано ще більше протестувальників.

— Я вам можу сказати вже наразі, що близько двох з половиною тисяч автомобілів готові виїхати до Києва.

Тобто ви перекриватимете центр Києва?

— Ми сьогодні за дуже великими стараннями постарались зробити максимально проїзним, але я ще раз перепрошую у киян, які сьогодні потрапили в затори, ми попереджували за два, за три дні, і хочу сказати, що це тільки вимушена процедура, тому що ми робимо це не тільки для себе, так, як багато блогерів називають, ні в якому випадку.

Ми за достойні або європейські стандарти розмитнення, або, як ви хочете, так це назвіть, але ми це робимо для всіх українців, і придбати завтра автомобіль із Європи, розмитнити і поставити на українські номери — це буде доступно кожному українцю.

Вимогою нашою основною було 500 євро, незалежно від року випуску і від об'єму двигуна. Це не влаштовує державу, тому що немає підстав. Ми показали, як це можна зробити на прикладі інших країн, але це не влаштовує державу як процес.

Також варто зазначити, що зі слів Ярошевича, організатори акції мають намір почати протести у всіх областях і посилювати блокування вулиці Грушевського в Києві.

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Ранее директор главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в эфире "ГС" заявил, что способы достижения цели владельцев авто с иностранной регистрацией — недемократичные и нецивилизованные.