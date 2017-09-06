Легализировать авто с еврономерами практически невозможно - юрист

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве владельцы автомобилей на иностранных номерах 6 сентября проводят акцию "За доступную растаможку каждому украинцу".

Протестующие требуют, чтобы растаможка авто была доступной для всех, а уже ввезенные автомобили на еврономерах были легализованы. Также протестующие намерены добиваться "прекращения репрессий силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах".

Кроме того, организаторы митинга будут требовать, чтобы стандарт Евро-5 действовал только для новых автомобилей, а для бывших в употреблении — предусмотрен только лишь техосмотр.

Можно ли по закону решить проблему с авто на иностранных номерах, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоюрист Богдан Глядык.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо говорити про закон стосовно автомобілів на єврономерах, наскільки він однозначний? На який термін їх можна ввозити на територію України, за яких умов?

— Фактично, сьогодні для того, щоби ввезти автомобіль і не розмитнювати його, українцю потрібно як мінімум стати на облік в якійсь іноземній установі за кордоном. Тобто, фактично, громадянин України, який постійно проживає в Україні, який не виїжджає на тривалий час за межі країни, не має дійсно можливості ввезти без розмитнення і користуватися тут, в Україні, таким автомобілем тривалий час.

А якщо ввозить нерезидент, а потім українець їздить?

— Дійсно, закон дозволяє, іноземець має право ввезти в Україну автомобіль, користуватися ним тут протягом року і не розмитнювати, але закон в той же час забороняє іноземцю передавати такий автомобіль будь-кому іншому, зокрема навіть іншому іноземцю. Тобто треба розуміти, що хто ввіз автомобіль, тільки той і має право ним користуватися.

Що закон передбачає для власників автомобілів, які їздять за такою схемою, коли нерезидент ввіз автомобіль до України, а їздить громадянин нашої країни?

— Коли особа ввозить автомобіль і декларує його ввезення однією метою, а насправді він використовується з іншою метою, відповідно передбачено штраф, він може сягати 300% вартості тих митних платежів, які треба було би сплатити за такий автомобіль при його повноцінному розмитненні. Тобто якщо, припустимо, розмитнити автомобіль треба було би заплатити 100 тисяч гривень, то в цьому випадку штраф може сягати 300 тисяч гривень.

А як цю ситуацію можна врегулювати? Чи можливо легалізувати автівки, що вже ввезені на територію України, з використанням «білої плями» в законодавстві?

— Насправді, я не бачу навіть, які були плями. Насправді, користуються тільки тим, що патрульна поліція всередині країни не може зупиняти автомобілі просто так, тільки через те, що вони є на іноземній реєстрації, і навіть якщо вони зупиняють за інше правопорушення і навіть якщо патрульний поліцейський буде знати, що автомобіль порушує митні правила, все одно у патрульного поліцейського нема повноважень притягати до відповідальності таких водіїв. Саме цим і користуються. Тобто у митному законодавстві я не бачу такої проблеми, чому б їх не притягати до відповідальності, просто надати повноваження митним органам всередині країни виявляти і притягати до відповідальності таких власників. Легалізувати, я не бачу дієвого механізму, як це на сьогодні можна зробити. З іншого боку, давайте розуміти також, більшість цих водіїв, які сьогодні користуються цими автомобілями, свідомо ввозили автомобілі в Україну і розуміли, що вони будуть порушувати в Україні законодавство. Тобто з одного боку, все суспільство говорить, що якщо чиновника зловили на хабарі, він повинен обов'язково понести відповідальність, чому не застосовувати цей самий принцип невідворотності покарання і до тих правопорушників, які також свідомо в даному випадку здійснюють порушення закону?

Таких водіїв дуже багато, і жоден політик не піде на конфлікт з мільйоном людей, наприклад.

— Не можу з цим цілком погодитися. Я переконаний, що якщо дійсно за це взятися, просто самі автовласники зрозуміють, що невідворотність буде і самі будуть вже вивозити автомобілі. Таким чином буде зменшуватися кількість тих автомобілів, які ввозяться.

Вивозити куди?

— Потрібно ще зрозуміти один момент, що з кожним днем автомобілів ввозять дедалі більше. І чим більше будемо відкладати вирішення цієї проблеми, тим болісніше в майбутньому буде її вирішення.

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Ранее редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решать проблему с автомобилями на иностранных номерах в Украине надо комплексно, только карательными методами ее решить невозможно.

Если собственники или пользователи автомобилей на транзитных номерах объединятся, у них будет шанс провести законопроект, который устроит и ГФС, заявила депутат Оксана Продан.