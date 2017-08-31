Авто на еврономерах: власть отличает электорат от нарушителей – Раимов

РИА Новости Украина

Украинцы активно приобретают автомобили с иностранной регистрацией за сравнительно небольшие деньги и без уплаты налогов и сборов. Наиболее простой и самый популярный в Украине способ способ обвести государство вокруг пальца – ввезти авто в режиме транзита и нарушить предусмотренные законом сроки. Якобы один раз оштрафуют, а дальше – катайся сколько влезет.

Вторая лазейка – ездить на автомобиле иностранца. В этом случае гражданин ЕС завозит авто в Украину и продает его по доверенности доверенности покупателю-украинцу. Однако через год иностранец должен вывезти свое авто с территории Украины. Кроме иностранец обязан раз в полгода покупать у себя в стране полис обязательного страхования и проходить техосмотр.

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Ситуацию с авто на еврономерах, которые в народе прозвали "тачки на "бляхах", на своей странице в Facebook проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Среди моих друзей много тех, у кого есть хотя бы один автомобиль на литовских или польских номерах. И все говорят одно и тоже. Это законно. Это честно. Но давайте на чистоту: вы пользуетесь "дыркой" в законе. Знаете, что полиция не имеет права вас штрафовать и очень досадуете, когда вдруг начинаются облавы", – сообщил эксперт.

Он подчеркивает: люди нашли дырку в законе заведомо уходят от штрафа.

"Но это пол беды. Вторая часть: "бляховые" номера стали прикрытием бандитам и хулиганам. Безответственность. Слово, которое ассоциируется с этими "бляхами". Сбитые люди на переходах, стрельба, кражи. Везде эти никому не принадлежащие машины", – отметил Раимов.

Выхода из ситуации, по его мнению, два: или закрывать дырку в законе и потом жестко штрафовать, или "более-менее приемлемый. Легализация авто и перерегистрация в Украине на ясные для украинского закона имена/названия компаний/адреса".

"В Украине более 500 000 таких авто. И это порядка 1.5 млн человек ими пользуется (при условии 3 человек в семье). В основном на Западной. Электоральное поле власти сейчас. Кому-то еще странно почему проблема не решена?" – спрашивает политтехнолог.

Замалчивание проблемы, добавляет он, – это не правовая позиция.

"Но боязнь "реакции избирателя", который нарушает закон – это не государственная позиция", – подытожил Дмитрий Раимов.

По данным ГФС, с 2015 года в Украину завезли 1,44 млн автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования. 24 тыс. 648 автомобилей, которые ввозились сроком на год, не были вывезены из Украины. В таможенном режиме "транзит" на территорию страны ввезли 313,336 автомобилей, и 27 тыс 604 авто таможенную территорию не покинули. То есть, больше 52 тысяч автомобилей ездят по стране незаконно.