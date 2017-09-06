Рада до ноября прекратит нашествие авто на еврономерах - Луценко

КИЕВ. 6 сен — РИА Новости Украина. Принятие закона, запрещающего въезд в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, планируется в ближайшие три месяца, заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", — сказала Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

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По ее словам, рабочая группа за три месяца должна наработать компромиссный закон.

"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые якобы применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей", — отметила нардеп.

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В митинге под Верховной Радой за легализацию нерастаможенных авто в среду, 6 сентября, приняли участие около 850 автомобилей.

УНИАН Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

Ранее Государственная фискальная служба сообщала, что в Украине незаконно находятся 63 900 автомобилей на иностранных номерах.