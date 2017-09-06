Протест под Радой. Владельцы авто с еврономерами разблокировали улицу

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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Движение по улице Грушевского в Киеве, которое утром заблокировали владельцы автомобилей с номерами европейских стран, восстановлено.

В настоящее время пробок нет — участники акции за легализацию авто на еврономерах освободили улицу.

"Сейчас машины на улице Грушевского движутся в обе стороны, протестующие освободили здесь движение, которое ранее перекрывали своими автомобилями на иностранном регистрации. Уже час здесь свободно движутся автомобили. Заторов, которые были утром, уже нет", — сообщает 112 Украина.

У здания парламента остаются несколько водителей, которые намерены "провести здесь ночь, а завтра усилить свой протест под стенами Верховной Рады".

В среду в центре Киева проходит акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания.

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По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.