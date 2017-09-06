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    Общество

    Бунт автомобилистов. Владельцы еврономеров пригрозили бессрочной акцией

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    В случае бездействия правительства активисты, блокирующие движение в центре Киева, намерены привлекать к акциям протеста всевозможные общественные организации.
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей с номерами европейских стран, заблокировавшие дорожное движение в правительственном квартале в Киеве, обещают бессрочную акцию протеста в случае бездействия правительства, заявил руководитель организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

    В среду в центре Киева проходит акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания.

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    "Если мы услышим негативный ответ — мы остаемся здесь на неопределенный срок и давим. Потому что все люди, которые сюда приехали, отпросились с работы и хотят получить результат. Таким результатом сейчас будет подписание меморандума с Кабмином о процессе разработки механизма урегулирования ситуации," — цитирует Ярошевича агентство УНИАН.

    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    УНИАН
    "За доступную растаможку": акция протеста владельцев авто в Киеве

    По его словам, в случае бездействия правительства активисты будут привлекать к акциям протеста всевозможные общественные организации.

    "Мы разблокируем правительственный квартал, если правительство отреагирует на наши требования, а в противном случае я буду приглашать все общественные организации присоединяться к бессрочной акции, и как она закончится — только сам Бог знает", — сказал Ярошевич.

    Он заявил, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и "не применять давление на владельцев транспортных средств на еврономерах".

    "Мы требуем разработать законопроект правительством, гарантии от президента, как гаранта Конституции, а также гарантии неприменения давления на владельцев транспортных средств на еврономерах. В законопроекте должен быть или единый сбор для растаможки авто, или нужно оставить только НДС и пошлину. Потому что если брать социально-политическое состояние страны, то необходимо наполнять бюджет," — сказал Ярошевич.

    По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.

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