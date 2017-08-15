Под Киевом напали на руководителя движения за "евроавто"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Возле Белой Церкови (Киевская область) стреляли в автомобиль руководителя "Авто Евро Сила" — Объединения собственников авто на европейских номерах — Олега Ярошевича, заявили в организации.

Facebook Авто Евро Сила Автомобиль Олега Ярошевича - главы АЕС

"Под Белой Церковью в поле обнаружен автомобиль Олега Ярошевича главы "Авто-Евро-Сила". Олег на связь не выходит. На место выехала полиция и следственно оперативная группа. Так же более 30 экипажей активистов АЕС Белой Церкви ведут поиски", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

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Позже в организации сообщили, что сам Ярошевич находится в безопасности: "В общем в авто Ярошевича стреляли из "резины". Олег жив и в безопасности. Следственно оперативная группа полиции проводит расследование, утром подключимся мы все".

Facebook Авто Евро Сила Автомобиль Олега Ярошевича - главы АЕС

Напомним, на днях объединение собственников авто на европейских номерах "Евро Авто Сила" сообщило о намерении провести 6 сентября стотысячную предупредительную акцию в Киеве под Верховной Радой. Ранее водители уже выходили на акции протеста с требованием легализовать вождение авто на европейской регистрации и принять соответствующий законопроект.

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Противостояние между владельцами "евроавтомобилей" и фискалами в последние недели обострилось.