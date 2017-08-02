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    Общество

    Владельцы авто на еврономерах анонсировали стотысячный митинг

    (обновлено: )29511
    Сообщается, что участники акции протеста будут требовать внедрения европейских условий растаможивания и прекращения дискриминации по отношению к украинцам.
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей иностранной регистрации анонсировали масштабную акцию протеста, сообщается в паблике организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.

    Сообщается, что акция пройдет 6 сентября.

    Пост "АвтоЕвроСилы"

    "Цель акции: внедрение европейских условий растаможивания и прекращения дискриминации по отношению к украинцам", — говорится в сообщении.

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    Напомним, ранее автомобильные активисты провели ряд акций протеста с требованием легализовать вождение авто на европейской регистрации и принять соответствующий законопроект. 

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