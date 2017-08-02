Владельцы авто на еврономерах анонсировали стотысячный митинг

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей иностранной регистрации анонсировали масштабную акцию протеста, сообщается в паблике организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.

Сообщается, что акция пройдет 6 сентября.

Пост "АвтоЕвроСилы"

"Цель акции: внедрение европейских условий растаможивания и прекращения дискриминации по отношению к украинцам", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее автомобильные активисты провели ряд акций протеста с требованием легализовать вождение авто на европейской регистрации и принять соответствующий законопроект.