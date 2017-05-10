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    Киев

    В Киеве BMW с иностранной регистрацией перевернулся посреди клумбы

    (обновлено: )74
    ДТП произошло ночью на перекрестке улиц Мате Залки и Героев Сталинграда в Оболонском районе столицы. Водитель получил ушиб груди, он госпитализирован. Пассажир от госпитализации отказался.
    BMW перевернулся посреди клумбы в Киеве, 10 мая 2017
    espreso.tv

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль BMW с иностранной регистрацией перевернулся в ночь на среду в Оболонском районе Киева, один человек пострадал, сообщает espreso.tv.

    Авария произошла на перекрестке улиц Мате Залки и Героев Сталинграда.

    espreso.tv
    BMW перевернулся посреди клумбы в Киеве, 10 мая 2017

    Иномарка, в которой находились два человека, перевернулась на клумбе. Водитель получил ушиб груди, он госпитализирован. Пассажир от госпитализации отказался.

    "По словам пассажира, ДТП произошло из-за того, что автомобиль наехал на яму. Между тем, свидетели говорят, что перед аварией машина двигалась на высокой скорости в сторону Московского моста", — говорится в сообщении.

    Ранее жители столицы запечатлели одного из автомобилистов, который на транспортном средстве решил проехаться по лестнице на Оболонской набережной.

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