В Киеве BMW с иностранной регистрацией перевернулся посреди клумбы

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль BMW с иностранной регистрацией перевернулся в ночь на среду в Оболонском районе Киева, один человек пострадал, сообщает espreso.tv.

Авария произошла на перекрестке улиц Мате Залки и Героев Сталинграда.

espreso.tv BMW перевернулся посреди клумбы в Киеве, 10 мая 2017

Иномарка, в которой находились два человека, перевернулась на клумбе. Водитель получил ушиб груди, он госпитализирован. Пассажир от госпитализации отказался.

"По словам пассажира, ДТП произошло из-за того, что автомобиль наехал на яму. Между тем, свидетели говорят, что перед аварией машина двигалась на высокой скорости в сторону Московского моста", — говорится в сообщении.

Ранее жители столицы запечатлели одного из автомобилистов, который на транспортном средстве решил проехаться по лестнице на Оболонской набережной.