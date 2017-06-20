Россия ввела норму об обязательной регистрации иностранцев

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Российская Федерация ввела с 1 июня по 12 июля временную норму об обязательной регистрации иностранцев. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД в социальной сети Facebook.

"Российская Федерация ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев, прибывающих на территорию городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года в ходе проведения (футбольного) Кубка конфедераций-2017, в течение суток с момента их прибытия", — говорится в сообщении.

Эта норма будет действовать также при проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018", — заявляют украинские дипломаты. "Таким образом, граждане Украины, планирующие поездки в Российскую Федерацию в указанный период 2017 года, и с 25 мая по 25 июля 2018 года — в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, должны зарегистрироваться в течение суток по месту прибытия в соответствующих территориальных органах Министерства внутренних дел РФ", — отметили в МИД.

Напомним, готовность железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины составляет около 60%, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.