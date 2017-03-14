Пока мирный протест. Чего добиваются владельцы авто на иностранной регистрации

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 14 марта, в 6 утра автомобильные активисты начали бессрочную акцию протеста с требованием легализовать вождение авто на европейской регистрации и принять соответствующий законопроект. Как сообщили организаторы, участники акции перекроют улицу Грушевского от перекрестка с улицей Садовой до Липской.

В январе активисты во время акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией частично перекрыли движение на въезд в Киев, возле Бориспольской трассы подожгли автомобильные шины. В общем, тогда в акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией приняли участие от 150 до 240 человек.

В то же время всего в парламенте зарегистрировано 22 законопроекта по урегулированию использования авто с иностранной регистрацией. Но участников акции интересует один конкретный документ – №5567. Этот законопроект предполагает ежегодную абонентскую плату, которую должен будет платить владелец авто с иностранной регистрацией. Грубо говоря, абонплату на таможне заплатил – катайся год без проблем. Потом продлил абонемент и катайся еще год. И так далее.

Подробнее о требованиях автомобилистов и сроках проведения акции в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

Акция протеста уже началась?

– Да, акция протеста началась, как запланировано, с шести утра. Сейчас уже более чем с десяти регионов приехали активные ребята.

У нас запланировано, что первый день акции – это мирная акция, мы только ограничиваем проезд по улице Грушевского, мы стоим по правой и левой стороне, не перекрывая дорогу, потому что мы хотим, чтобы все-таки власть на нормальных условиях пошла с нами на диалог, а не затягивала принятие этого законопроекта.

И второе – государство нам не может запретить ездить на этих автомобилях, государство нам не может разрешить ездить на этих автомобилях, есть только один единственный шанс – это урегулировать отношения между собственниками таких автомобилей и государством. Это единственный шанс – этот законопроект 5567, который начнет урегулировать только процесс урегулирования, который даст возможность узаконить все транспортные средства, чтобы не было обвинений в сторону водителей на таких номерах, что они бросят автомобиль, убегут, собьют, аварии и т.д.

Сколько человек принимает участие в акции протеста?

– Планово где-то 600-700 автомобилей будет до конца дня, люди едут со всей Украины, это будет бесконечный поток автомобилей, который будет стоять вдоль дороги. Мы ждем решения пани Южаниной сегодня про вынос на комитет, на рассмотрение, а уже дальше мы будем смотреть, как мы будем действовать.

Сегодня акция однозначно мирная, без перекрытий дорог, единственное, что мы будем демонстрировать свое присутствие на площади перед ВР. Я думаю, что много жителей Киева сегодня увидят наши флаги и нашу атрибутику на всех улицах столицы, потому что очень много автомобилей едут, и они еще будут тянуться в пробках и т.д.

Не секрет, что есть и противники у таких законопроектов, они аргументируют свою позицию следующим образом, что владельцы автомобилей на иностранной регистрации нарушили закон и сейчас шантажируют правительство, шантажируют парламент, чтобы легализовать вот такое нарушение закона задним числом. Как бы вы ответили подобным людям?

– Я подобным людям отвечаю и каждому человеку, который останавливается, мы объясняем: вы поймите, что два миллиона автомобилей, которые приблизительно сейчас находятся на территории Украины, они не могут все нарушать закон. Это не нарушение.

Вы же понимаете, что это контрабандой не завезено, это завезено все в рамках законодательства, которое имеет свои какие-то определенные прорехи. Эти прорехи действительно надо исключать.

Давайте называть вещи своими именами. Это или завезено в качестве транзита и осталось здесь, или это завезено нерезидентами, а катаются резиденты. Это нарушение закона или нет?

– Нет, по поводу того, резидент или нерезидент, есть разъяснение КСУ, что в этом случае нет нарушения, только есть четкий регламент, что раз в год автомобиль обязан покинуть страну и опять заехать, то есть резидент опять должен пересечь границу, чтобы исчерпать возможность восприятия этого автомобиля как контрабанды.

Второе: люди, которые идут на нарушение законодательства именно таможенного по поводу транзита, они же не просто так нарушают. Их штрафуют, они выплачивают штраф, то есть они всю ту же самую процедуру, что мы говорим о каких-то уплатах налогов, не налогов, вы же понимаете, чтобы растаможить автомобиль уже 2010 года, у нас уже нет такой возможности, потому что под законопроект на сегодняшний день подходят только семилетние автомобили. Украинцы не имеют возможности растаможить за такие деньги автомобили.

Не имеют возможности за такие деньги растаможить автомобиль, поэтому не делают этого?

– Вообще запрещено. Автомобиль после 2010 года растаможить вообще по закону невозможно. Запрещено законом. На сегодняшний день растаможить автомобиль можно только не старше 2010 года.

Вы имеете ввиду по Евро-5?

– Да, только по Евро-5 можно растаможить, потому что какими-то непонятными фразами и функциями наше государство регламентирует европейский стандарт. Они почему-то ставили цифру "5". Соответственно, почему-то, на международные договора, которые на сегодняшний день подписаны, они регламентируют, что приближают автомобили к европейским стандартам экологии.

Наши чиновники ввели цифру "5", чтобы ограничить вообще в любом случае это лобби, которое сидит в ВР, это о которых мы постоянно разговариваем, это тот же самый Васадзе и все остальные, которые владеют на сегодняшний день автопромом Украины, которого не существует.

Если не вынесут указанный вами законопроект на рассмотрение профильного комитета, какими будут ваши дальнейшие действия?

– Мы будем анонсировать свои дальнейшие действия. Я все-таки думаю, что в свете нынешних событий, которые происходят в Украине, пани Южанина примет правильное решение, тем более что на последний день сессии прошлой, я с ней лично встретился, она пообещала, что на сессию, на рассмотрение именно законопроекта профильным комитетом, она его вынесет, она мне лично пообещала.

Если на рассмотрение комитета выносится, но на голосование в ВР не выносится, тогда что?

– Автоматически. Мы стоим уже в повестке дня, единственное, что у нас нет только решения профильного комитета.

Подробнее о законопроекте по урегулированию использования авто с иностранной регистрацией в эфире "ГС" рассказала член парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

(публикуется на языке оригинала)

У ВР зараз зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацією, але учасників акції цікавить саме один конкретний документ №5567. Чим ці 22 документи відрізняються між собою, і чому саме документ №5567 цікавить учасників акції протесту?

– Його основна відмінність полягає в тому, що він готувався спільно з тими людьми, які є користувачами чи власниками авто на іноземній реєстрації, вони приїжджали до нас на комітет, у нас було кілька робочих груп, це були люди з багатьох регіонів України — і центру, і заходу, і з Івано-Франківщини, і з Львівщини.

У цих групах брав участь навіть губернатор Закарпатської області, який кілька разів привозив активістів і звертався до комітету з листами. І були враховані всі їх думки, всі їх побажання, всі їх проблеми, всі чинні способи, якими вони користуються, використовують іноді напівзаконно щодо ввезення цих машин на територію України і користування ними.

Основна його відмінність в чому? Що проектом пропонується запровадити умовно-часткове звільнення від оподаткування митними платежами транспортних засобів особистого користування. Передбачається, що транспортний засіб на іноземній реєстрації, якщо він ввозиться в Україну, або на пункті перетину кордону, власник його чи користувач може заплатити, так би мовити, умовно-часткову плату.

При цьому пропонується, що на 2018 рік це буде 0,2% від суми митних платежів, ввезти його і потім вже не їздячи на пункт перетину, вже в Україні, у внутрішніх митницях, далі щомісячно сплачуючи відповідну плату.

Заднім числом можна буде легалізувати такі автівки?

– Цей закон буде діяти з того моменту, коли він буде ухвалений, набере чинності, буде опублікований та підписаний президентом. І всі машини, які є на сьогоднішній день в Україні, вони зможуть виїхати і в'їхати в Україну, я маю на увазі на іноземній реєстрації, і в'їхати в Україну вже за новими правилами.

Але все ж таки виїхати, це обов'язкова умова?

– Абсолютно вірно, тому що люди повинні в'їхати і за новими правилами придбати собі, сплативши відповідну частину митних платежів, придбати собі дозвіл на постійне перебування на території України.

Все ж таки завершу думку про те, в чому тут різниця. На сьогоднішній день і багато років так у державі було, що акцизи, акцизна політика, настільки були великі з метою начебто захисту інтересів національного виробника, автопрому, але всі ми знаємо, що цей виробник чомусь так на ноги і не став, натомість у нас тут продукція китайського автопрому продається по ціні європейських авто середнього класу.

А що буде з тими автівками, які не будуть виїжджати за межі України і ввозитися сюди заново? Їх конфісковуватимуть? Або примусово будуть виганяти за межі України, аби вони в'їхали за узгодженим законом порядком?

– Насправді, з цим законопроектом, окрім того що запроваджується пільговий режим для ввезення таких машин, також закриваються ті лазівки, які на сьогоднішній день є, чи шпарини в Митному кодексі.

Зокрема, вносяться зміни в статтю 381 Митного кодексу, де зазначається, що переміщення транспортного засобу особистого користування з метою транзиту через митну територію України здійснюється в строки, які встановлені статтею 95 – 5 або 10 днів, тобто більше тут машина знаходитися не зможе, і ті шпарини, які на сьогоднішній день є в 381 статті, неузгодженості закону, де написано, що громадянам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту, ми пишемо: громадянам дозволяється переміщувати транспортні засоби з метою транзиту, причому робиться це тільки на протязі 5 або 10 днів, тому що саме цього строку достатньо для перетину митної території України.

Тому ті всі транспортні засоби, власники яких не сплатять умовно-часткове звільнення відповідних відсотків від вартості митних платежів і не будуть мати відповідного дозволу, вони будуть порушувати в тому числі закон про дорожній рух, куди також вносяться зміни, і зазначається, що це обов'язок водія транспортного засобу, отакого транспортного засобу особистого користування на іноземній реєстрації, мати при собі митну декларацію, або належним чином оформлений дозвіл користувача права на тимчасове ввезення транспортного засобу.

Отже, якщо поліція зупинить транспортний засіб і його водій не зможе пред'явити ці два документи – я маю на увазі саме транспортний засіб на іноземній реєстрації – то відповідно буде вважатися, що він порушує правила дорожнього руху, вимоги закону про дорожній рух.

Тоді тут що? Просто штраф і відпускають, чи конфіскація автівки?

– Як я пам'ятаю, нашим законопроектом було передбачено величезний штраф і треба буде заплатити розмитнення в повному розмірі, а якщо людина не може цього зробити, тоді машина забирається на штраф-майданчик для реалізації.

Чи є приблизні оцінки, скільки подібних автівок є зараз в Україні?

– Називаються якісь скажені цифри – більше мільйона. Але хочу вам сказати, що акцизна політика протекціоністська і лобістська, вона просто примушує наших людей ввозити машини на іноземній реєстрації, тому що акцизи зашкалюють в Україні. І на сьогоднішній день держава не контролює, не має достовірної статистики.

Не може ніхто з достовірністю сказати – ні ДФС, частиною якої є митниця на сьогоднішній день, ні прикордонники, вони не можуть сказати, скільки цих машин перебуває, більш того, не може сказати поліція, тому що ці машини не обліковані державою, їх власники не обліковані державою.

ДФС нам лише надала на запит комітету інформацію про те, що вони близько мільйона разів протягом якогось року перетинали кордон. Але ж вони їздять по колу. Хтось з них їздить по колу кожні п'ять днів, хтось кожні десять днів, хтось раз на рік, залежно від тих схем, якими вони користуються при ввезенні машин. Тому держава їх не може на сьогоднішній день порахувати.

Більше того, якщо така машина вчиняє ДТП, поліція не може сказати, кому вона належить, поліція не може сказати, хто був за кермом, якщо водій втік. І саме з тією метою ми повинні їх ввести в легальне правове поле, щоб вони мали документи, передбачені українським законодавством, мали обов'язково страховку і щоб поліція мала можливість ідентифікувати, хто є водієм такої машини.

Автомобільне лобі може заблокувати цей законопроект?

– Переконана, що буде важко, тому що коли приймався закон про зниження акцизів для машин старше семи років, то автомобільне лобі втрачало свідомість в залі ВРУ, але спільними зусиллями ми зможемо це зробити.

Ранее директор главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в эфире "ГС" заявил, что способы достижения цели владельцев авто с иностранной регистрацией — недемократичные и нецивилизованные.