Кто и на сколько "сдерет шкуру" с владельцев "евро" авто

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Киевский апелляционный административный суд постановил взыскать с жителя Черкасс, владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах, штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей – 1 млн 681 тыс. 846 гривен.

22 декабря 2016 года ГФС выписала ему такой штраф за нарушение таможенных правил. Мужчина оспорил решение в суде первой инстанции, однако теперь апелляционный суд встал на сторону фискалов.

У владельца есть шанс подать кассацию, но изменит ли суд решение о штрафе – еще вопрос. Ведь по сути он вынес решение согласно таможенным правилам. На сегодняшний день – это самый крупный штраф, который выписали владельцу автомобиля с иностранной регистрацией. А таких в Украине сегодня – приблизительно находится около 2 миллионов.

Проблемные тачки

Машины на иностранных номерах не дают покоя парламентариям и фискалам, которые так и не могут навести порядок в этой области. Но и попытки их тут же натыкаются на огромное сопротивление со стороны владельцев б/у авто, которые их завезли в страну без растаможки – по "серым" схемам.

В Украине есть две основные схемы, которые позволяют украинцам ездить на нерастаможенных авто. Первая – оформить транзит. В этом случае придется каждые пять дней пересекать границу через одну и ту же таможню. Либо каждые 10 дней, если авто въезжает через один пункт пропуска, а выезжает через другой. Но размер штрафа за превышение указанного срока не более чем на сутки – 170 грн, от 1 до 10 суток – 3400 грн, более чем на десять суток – 8500 грн. (Ст. 470 Таможенного кодекса).

Вторая схема – временный ввоз авто на территорию Украины. Автомобиль с иностранными номерами можно ввезти в Украину на год по Стамбульской конвенции (таможенный режим без ввозной пошлины). В таких случаях авто должно быть зарегистрировано на нерезидента, в Украине, в консульстве соответствующего государства. Гражданин Украины может спокойно ездить на этом автомобиле, если по документам он – совладелец машины и вписан в техпаспорт, выданный за границей. На таких условиях можно ввозить как коммерческие, так и частные транспортные средства.

Но проблема в том, что на территорию Украины зарегистрированное за границей авто ввозится на год. Кроме этого, он ставится на временный учет в МРЭО. И его должен ставить не украинский владелец, а нерезидент – тот кто ввез и на ком он числится.

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"Это непростая процедура. Техобслуживание (ТО) автомобиль должен пройти по месту регистрации. Если нет ТО, автомобиль не стоит на учете, то есть на дороге он нелегально – со всеми вытекающими. Кто ввез, тот и должен вывезти авто. А если при пересечении выявят, что авто в базе данных нет, с ним можно попрощаться. Его не пустят обратно", – рассказывает сотрудник таможни.

Проблемы с автомобилями с иностранными номерами чаще возникают на границе. Так, в июне организаторы АвтоЕвроСила, которые отстаивали интересы владельцев нерастаможенных машин, сами столкнулись с проблемой – их не пустили в Украину на авто с иностранными номерами, на котором они выехали накануне.

При возвращении в Украину из Литвы через Польшу, на таможенном переходе Рава-Руськая, активистам отказали во въезде. Таможенники потребовали заверенной нотариально доверенности на автомобиль, а ее не было. Примечательно, что Олег Ярошевич и Александр Чернявский заверяли украинцев в законности передвижения по Украине на нерастаможенном автомобиле.

Штрафы – только начало

Что характерно, пока никто не может по-настоящему закрутить гайки владельцам машин на импортных номерах, число которых с каждым днем растет. Украинцы с большой охотой приобретают подержанные автомобили по бросовой цене, без уплаты огромных налогов, даже несмотря на возникающие сложности.

Но и украинское правительство не собирается упускать шанса пополнить бюджет. И тот факт, что по дорогам страны ездит около двух миллионов нерастаможенных автомобилей, не дает чиновникам покоя. Но официально "охота" не объявлена. Пока правоохранители только пристреливаются, а суды испытывают механизмы давления. И штраф черкасчанину на Mercedes на более полутора миллионов – это проба пера, попытка создать законный прецедент.

"Я всегда говорил, что не стоит приобретать машины без растаможки. Если люди на свой страх и риск идут на нарушение таможенных правил, вот и появляются такие судебные решения. Пока это первый прецедент по крупному штрафу за нарушение таможенных правил и, если он останется без изменений, пройдя все судебные инстанции, то тогда последуют меры по ужесточению нахождения в Украине транспортных средств без растаможки и усиление контроля", – рассказывает РИА Новости Украина таможенный брокер Александр Андреев.

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Скажем, сегодня некому заниматься проверкой автомобилей с иностранными номерами. ГАИ нет, а новая дорожная служба не создана. Останавливать же машины может только полиция. Поэтому, если сегодня и попадают под санкции владельца нерастаможенных автомобилей, то только если они нарушили ПДД и попали в поле зрения полиции, отмечает таможенный брокер. Поголовно никого не останавливают и документы не проверяют, совместных с таможней рейдов по проверке легальности нахождения транспортного средства в Украине полиция не проводит.

"Уверен, что скоро автомобили, завезенные в Украину без растаможки, будут пополнять бюджет миллиардами. Если депутаты недавно пошли на уступки владельцам нерастаможенных машин, то осенью их ждет "сюрприз", — подчеркивает Александр Андреев.

Народ – непобедим

Сегодня в Верховной Раде на рассмотрении находятся два законопроекта, которые должны были урегулировать ситуацию. Первый – документ номер 5567: его суть в том, чтобы урегулировать вопросы транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования. А именно — разрешить временный ввоз гражданами-резидентами транспортных средств личного пользования на срок до одного года под письменное обязательство об их обратном вывозе при условии письменного декларирования.

Но разрешается ввоз только одного транспортного средства для личного пользования с частичным освобождением от обложения таможенными платежами. После обратного вывоза ранее ввезенного автомобиля, разрешается ввоз следующего.

Законопроект номер 4932 направлен на решение вопроса единого сбора, взимаемого в пунктах пропуска через государственную границу Украины (2 евро в день – именно на таком уровне высчитали этот сбор). Если законопроект примут, водителям легковых авто на иностранной регистрации придется платить за пользование украинскими дорогами 2 евро в сутки, 34 евро в месяц или 340 евро в год. Эта норма касается машин весом до 3,5 тонн, в которых – не более девяти сидячих мест.

Впрочем, наш народ не победим. Если даже закрутят гайки в одном месте, найдутся другие лазейки.