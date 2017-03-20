В Киеве девушка на авто с номерами ЕС снесла три киоска с шаурмой

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Поздно вечером 19 марта в Киеве автомобиль Audi, за рулем которого была якобы пьяная девушка, протаранил три киоска с шаурмой на улице Борщаговской в Соломенском районе. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook ДТП в Киеве с участием нетрезвой девушки

Автомобиль с еврономерами на скорости вылетел с дороги и врезался в киоски. Пострадали три МАФа с шаурмой. Продавец в первом ларьке чудом уцелел.

По словам девушки, она не справилась с управлением, потому что ее подрезали на дороге. В результате иномарка влетела на скорости в МАФ с шаурмой. Киоск от удара упал на машину и значительно помялся, а продавец травмировал ногу. Медики его госпитализировали.

Напомним, в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Глеваха.