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    В Киеве девушка на авто с номерами ЕС снесла три киоска с шаурмой

    (обновлено: )26410
    Автомобиль с еврономерами на скорости вылетел с дороги и врезался в киоски. Пострадали три МАФа с шаурмой. По словам девушки, она не справилась с управлением, потому что ее подрезали на дороге.
    ДТП в Киеве с участием нетрезвой девушки
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Поздно вечером 19 марта в Киеве автомобиль Audi, за рулем которого была якобы пьяная девушка, протаранил три киоска с шаурмой на улице Борщаговской в Соломенском районе. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    ДТП в Киеве с участием нетрезвой девушки

    Автомобиль с еврономерами на скорости вылетел с дороги и врезался в киоски. Пострадали три МАФа с шаурмой. Продавец в первом ларьке чудом уцелел.

    По словам девушки, она не справилась с управлением, потому что ее подрезали на дороге. В результате иномарка влетела на скорости в МАФ с шаурмой. Киоск от удара упал на машину и значительно помялся, а продавец травмировал ногу. Медики его госпитализировали.

    Напомним, в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Глеваха.

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