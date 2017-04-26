Машины-чужеземцы. Стартовала охота на авто с европейскими номерами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Автолюбители, которые приобрели автомобили на еврономерах, бьют тревогу. В некоторых областях началась серьезная проверка автомобилей, не зарегистрированных в Украине. Особое внимание силовики уделяют соблюдению сроков нахождения транспортного средства на территории страны.

Нарушителей полиция приглашает заехать на таможню, где решается вопрос о наказании. Если авто незаконно находится в Украине больше месяца, то хозяин машины обязан заплатить штраф в размере от 8 тысяч до 17 тысяч гривен. А если автомобиль на территорию Украины ввез нерезидент, но находится он в пользовании резидента, то это транспортное средство конфисковывают.

По сути, правоохранители начали заниматься тем, чем они должны были заниматься все это время – проверять законность нахождения на территории страны транспортного средства с иностранной регистрацией. Но пока это коснулось только Тернопольской и Полтавской областей. Хотя определенного шуму среди владельцев машин с еврономерами это известие наделало.

Закручивают гайки

Недавно в интернете появилась еще одна шокирующая информация. Якобы в Литве появилась компания, скупающая фирмы, на которые зарегистрированы ранее ввезенные в Украину автомобили. Эта компания с помощью юристов начала процесс по возврату автомобилей, оформленных именно на фирмы, которые они купили и в которых сотрудниками числятся украинцы.

Новообразованная компания связывается с "сотрудниками" из Украины и требуют в течении 72 часов вернуть авто их представителю в Украине, по всем правилам, с актом приема-передачи, исходя из которого, можно потребовать еще и компенсацию при наличии каких-либо повреждений автомобиля.

Как утверждают юристы кампании, при нежелании идти на сотрудничество машину подадут в розыск по линии Интерпол, и в случае задержания украинца на таком автомобиле, ему уже грозит уголовная ответственность за угон.

Дело в том, что доверенности на авто, которые выдавались клиентам в Литве от имени фирм, "левые", как и оформление их в качестве сотрудников фирм. Но люди на это шли ради возможности дешево, без таможенных платежей приобрести средство передвижения.

Возможно, это и совпадение. Но стоило только появиться информации о литовских дельцах, "зажимающих" украинцев, как в ночь на 24 апреля в Киеве перед посольством Литвы в Украине неизвестные что-то взорвали. Возле забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство полиция обнаружила остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч".

В то же время при осмотре прилегающей территории на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы. Полиция открыла уголовное производство по факту "Хулиганство".

Серые схемы рулят

Как отмечают сотрудники государственной таможенной службы Украины, за всю историю независимости существовало немало схем ввоза в страну автомобилей без растаможки. И сегодня есть особо популярные.

Жители приграничных районов прибегли к способу так называемых "пересичек"-транзитный ввоз автомобиля. По правилам, автомобиль обязан выехать из страны в течение 5-10 дней. В случае пропуска этого срока водителю грозит штраф до 8500 гривен согласно ст. 470 ТКУ.

Условия более длительного ввоза автомобиля, зарегистрированного в другой стране, регулируются положениями ст. 380 ТКУ. Согласно требованиям данной статьи, временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования разрешается на срок до одного года. Транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины гражданами-нерезидентами, не подлежат письменному декларированию. В течении двух месяцев пребывания в Украине, автомобиль должен быть зарегистрирован в органах полиции.

Ну и третий способ: ввоз автомобиля под иностранную фирму. Это, как правило, касается авто из Литвы. Суть схемы состоит в том, что автомобили из Европы ввозятся не на правах личного, а на правах коммерческого пользования согласно Конвенции о временном ввозе (Стамбульской конвенции) 1990 года.

Для получения "стамбульского автомобиля" гражданин Украины становится основателем (чаще одним из основателей иностранной фирмы) или нанимается в такую фирму на работу. Далее, после приобретения интересующего автомобиля его регистрируют на компанию, а покупатель получает сопутствующие документы на осуществление "коммерческой" деятельности (к примеру, путевой лист) и техпаспорт, где собственником значится иностранное юридическое лицо.

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Как ни крути, а использование украинским гражданином автомобиля, зарегистрированного в другой стране, носит полулегальный характер.

"Вариантов, как завести в Украину автомобиль, масса. И многие пользуются разными схемами. Я слышал, что Литва ужесточает проверки коммерческих фирм, которые сотрудничают с гражданами Украины. По всей видимости, это связано с налогами.

К слову, "Стамбульская конвенция" тоже предполагает временный ввоз автомобилей для резидентов с оплатой налогов, для нерезидентов – без оплаты. Это международная практика. Если резидент въехал под обязательство вывоза транспорта в определенные сроки, если в режиме временного ввоза, но через год не выехал, это нарушение таможенных правил, и за это можно поплатиться штрафом или конфискацией машины.

Если транспортное средство вывезти нельзя – оно не транспортабельно, после ДТП, в ремонте, нужно подтверждение этому, если владелец заболел – нужно подтверждение, тогда это послужит смягчающим обстоятельством при принятии решения таможенными органами", – рассказывает таможенный брокер Александр Андреев.

Таможенные органы должны контролировать ввезенное транспортное средство, а полиция должна помогать им в этом.

"Если владелец катается на машине с иностранными номерами, то по Закону "О дорожном движении" на территории Украины запрещена эксплуатация транспортных средств на иностранных номерах более двух месяцев. Владелец должен встать на временный учет в Сервисный центр. Они проверят законность нахождения транспортного средства на территории Украины, не числится ли оно в угоне. Но наши автолюбители этот закон игнорируют", – отмечает таможенный брокер.

При этом, как подчеркивает Александр Андреев, так повелось, что дельцы всегда ищут лазейки в законе. Единственное, что поможет навести порядок, – единая и четкая система контроля за ввозом автомобилей путем взаимодействия с разными контролирующими органами. Сегодня этим занимаются таможня и полиция, так как полиция имеет право останавливать автомобили для проверки и направлять на таможню, где уже смотрят, есть ли нарушения временного или транзитного ввоза или нет. В зависимости от этого и будет приниматься решение – или штрафовать, или же конфисковать транспортное средство.

По сути, проверкой завезенных авто таможня и полиция должны заниматься постоянно, а не время от времени. Поэтому ничего удивительного в подобных рейдах нет. Но до этого не доходят руки, да и владельцы машин с еврономерами, как только затрагивают их интересы, тут же грозятся устроить бунт.

Как считают юристы, в Украине никогда не наведут порядок с машинами на еврономерах, так как, во-первых, нет желания, а во-вторых, члены правительства все еще носятся с утопической идеей – поддержать отечественный автопром, ограничивая ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа космическими таможенными сборами.