В Киеве выросла среднемесячная зарплата на 30,4%

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Киевской городской администрации заявили, что в столице среднемесячная заработная плата штатных работников за 7 месяцев выросла на 30,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, передает пресс-служба мэрии.

По его информации, средняя зарплата в Киеве составила 10 568 грн. В Украине этот показатель составляет 6 738 грн.

Он также привел данные, что индекс потребительских цен за указанный период в столице составил 108,5% по сравнению с декабрем 2016 года (в Украине — 108,2%). Замглавы отметил, что увеличение произошло почти по всем группам товаров и услуг, преимущественно путем сезонных колебаний цен на продукты питания (хлеб, фрукты, овощи, выросли на 16,8%, 63,8% и 78,5% соответственно); водоснабжение — на 23,4%; электроэнергию — 28,1% и содержание домов и придомовых территорий — 101,9%.

Как сообщает пресс-служба, уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составил 106,7% с начала года за счет погашения долгов предыдущих периодов. В Украине он составляет 90,7%. Перевозки грузов увеличились на 32,9% к соответствующему периоду прошлого года и составили 10 млн тонн, пассажиров — на 4,5% и составили почти 644,98 млн человек.

В Международном валютном фонде считают, что если в Украине продолжится рост зарплат, ее экономика откатится на три года.