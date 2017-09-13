АТО и деньги. Зарплаты украинских военных: сравнительный анализ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый год власти с гордостью рапортуют о повышении зарплат военным. Делается это главным образом с целью повысить их мотивацию идти на фронт. Впрочем, по сравнению с нынешним ростом цен и низкими зарплатами, мотивация довольно неплохая.

Накануне в Минобороны сообщили, что с 1 сентября зарплаты у военных вырастут почти в два раза. Теперь рядовые солдаты, служащие в зоне АТО, будут получать 17000 гривен в месяц, и которых 7000 грн – это основное денежное обеспечение, 10000 грн – это доплаты.

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"7 тыс. грн – это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн – это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", – цитирует "Сегодня" замначальника департамента финансов Минобороны Сергея Галинского.

Уже не впервой

С начала боевых действий в Донбассе украинские военные получали в качестве материального обеспечения от государства в лучшем случае каску советского образца, а на форму и бронежилеты солдатам сбрасывались всей Украиной.

Зарплаты военных даже в зоне АТО были мизерными: у рядового — 2341 грн, командира взвода — 3801 грн, командира батальона — 5601 грн.

На тот момент предвыборное обещание президента Петра Порошенко о выплате тысячи гривень в день за участие в АТО так и осталось обещанием.

В мае 2014 года Кабмин ввел надбавки за участие в антитеррористической операции. Ее размер стартовал с 3000 грн. Награда выплачивалась пропорционально дням, проведенным в АТО.

И лишь с 1 февраля 2015 года военным назначили боевую тысячу, обещанную Порошенко. За каждый день непосредственных боевых столкновений военные должны были получать 1000 грн.

31 января 2015 года Кабмин принял постановление о выплате вознаграждения военным в особый период и во время проведения АТО.

Согласно постановлению военным были положены выплаты за участие в АТО в размере 100% месячного денежного обеспечения пропорционально дням участия, награды за успешное участие в боевых действиях и уничтожение (захват) военной техники врага.

В частности, за успешное выполнение заданий по уничтожению техники предполагалась награда в размере от 12 180 грн — за подбитый военный автомобиль, до 243 600 грн — за боевой корабль первого ранга. Однако многие боцы жаловались, что получить эти деньги было достаточно сложно.

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"За сожженную технику практически не платят. Нужна видеофиксация, а ее быть не может: чаще всего техника уничтожается ночью", — заявляли они Лига.net.

В 2016 году власти с гордостью сообщали, что с начала 2016 года зарплаты военных были повышены почти в 3 раза. Это было сделано для того, чтобы привлечь в армию как можно больше контрактников.

К примеру, зарплата рядового контрактника без учета надбавок возросла до 7000 гривен (в зоне АТО – 10,3 тысяч гривен). При этом в 2014-2015 годах ее размер составлял 2341 и 5641 гривен соответственно, а у офицеров — от 3801 гривны (если говорить о лейтенанте, на "первичной" должности командира взвода).

С тех пор командир отделения (сержант) получал 8000 грн, командир взвода (лейтенант) – 9500 грн, командир роты (капитан) – 11000 грн, командир батальона – 13000 грн и командир бригады (полковник) – 16000 грн.

С 1 января 2017 военным повысили размер "боевых" надбавок. В частности, если военнослужащий находится непосредственно на линии огня в ротных опорных пунктах первого эшелона, к его заработной платы добавляют ежемесячно еще 6000 грн, а если в других местах дислокации в пределах определенного района АТО — 2400 грн.

С 1 апреля 2017 года уже были повышены надбавки за участие в АТО (с 6 000 до 7 500 гривен — первая линия обороны, с 2 400 до 3 500 гривен — вторая линия обороны).

При этом планы у властей грандиозные — поднять зарплату до уровня стран-членов НАТО, но пока до этого еще очень далеко.

"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО: не менее 70-80% – должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", – заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Не все так радужно

Однако, как говорят сами бойцы, зарплатные цифры от Минобороны и реальные выплаты военным в частях, в зоне АТО и на полигонах — не одни и те же цифры.

Многие военные жалуются на недополучение денег, в частности обещанных надбавок, которые составляют львиную долу их зарплаты, пишет Лига.net.

Кроме того, если соизмерить с нынешними условиями жизни — ростом цен и инфляции, то зарплата военных выросла не так уж и намного.

В долларовом эквиваленте в 2013 году украинские военные получали почти такую же зарплату как в 2014-2015.

Так, 7000 гривен солдата контрактника — это 260 долларов по нынешнему курсу. 260 долларов на конец 2013 года составляли около 2000 гривен! То есть, повышение зарплаты в долларовом эквиваленте не дотягивает даже до зарплаты контрактника в те годы.

В других странах

К примеру, если взять ближайшую к Украине страну-члена НАТО – Польшу, то рядовой там получает около 2,5 тыс. злотых. В перерасчете на гривны это составит более 17000 грн. Отметим, что польский сержант получает более 3 тыс. злотых (свыше 21000 грн), капитан – 4,2 тыс. злотых (чуть менее 30000 грн), а полковник – 7850 злотых (более 50000 грн).

В Германии денежное обеспечение военных немецкого Бундесвера еще значительнее. Как правило, оно зависит от воинского звания и выслуги. Так, рядовые германской армии могут получать в долларах до 2,8 тыс., сержанты – до $3500, лейтенанты – до $4000. Зарплата немецкого полковника может достигать $8000, а генерала – почти $14000.

При этом военнослужащие Бундесвера могут рассчитывать на различные надбавки. К примеру, предусмотрены ежемесячные детские пособия, в размере $125 за одного ребенка, $250 за двух, $565 за трех, $880 за четырех и далее по $132 за каждого ребенка. Кроме того, существует система отдельных доплат за каждый сверхурочный час службы, за командировки, прыжки с парашютом, длительные походы и пребывание в зоне боевых действий итд.

Своя система доплат существует и в армии США. К примеру, если военный отказывается от питания на территории воинской части, ему выплачивается денежная компенсация в размере $223 для рядового и $324 для офицера. Кроме того, если военный снимает жилье, то ему выплачивается компенсация в размере от $800.

За свою профессиональную деятельность и неудобства, связанные с ней, американские военные также получают финансовую компенсацию. Например, за участие в боевых действиях военнослужащим армии США могут доплачивать почти $600 в месяц.

Что касается офицеров, то минимальная зарплата в американской армии у них начинается от $4000 и может достигать почти $18000 в месяц.

Россия

Зарплата украинских военных, даже в зоне АТО, еле дотягивает до той, которая у российских военных в мирных условиях.

В первую группу входят рядовые, сержанты, ефрейторы и прапорщики – по статистическим данным, они получают около 32 000 рублей (около 15 тысяч грн) Это денежное содержание военнослужащих равно среднестатистической зарплате по стране.

Если вы получите высшее образование (это реально по целевому направлению от командования части), то с выслугой лет вам будет присуждено офицерское звание с возможностью получать дальнейшее продвижение по службе. Средний заработок офицеров составляет порядка 60 000 рублей (около 27 тысяч грн)

По материалам из открытых источников интернет