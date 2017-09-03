ВСУ в оснащении отстает от НАТО на два поколения - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министр обороны назвал пять основных задач реформирования ВСУ. Прежде всего по словам Степана Полторака важна продуманная кадровая политика, второе направление — это рациональное использование финансовых и материальных ресурсов. Третьим направлением развития армии министр считает продвижение к вступлению Украины в НАТО.

Еще одна приоритетная задача — это обеспечение Вооруженных сил необходимым вооружением, также военной специальной техникой. Также по словам Полторака, важно развивать и совершенствовать оборонную инфраструктуру.

Реформы в армии прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати про швидкість та ефективність реформування ЗСУ?

— Я думаю, що нинішній міністр оборони чогось такого суттєво нового, формулюючи п'ять завдань, не сказав. Ці завдання постійно на слуху, постійно про них говорили, безліч разів. Тому добре, що він це сказав. Добре, що він ці п'ять завдань виділив як пріоритетні. Але це так, на перший погляд, це заява міністра оборони. Чи ця заява погоджена з верховним головнокомандуючим, я маю на увазі президента, чи ні, тобто чи є під ці заяви політична воля. Друге — чи бачить Міноборони, чи бачать інші структури, як ці п'ять ключових завдань реалізувати, тому що коли йде вже четвертий рік війни і тільки зараз міністр оборони заявив про ці п'ять ключових завдань, добре, що він заявив, але про це треба було казати значно раніше. І тут дуже багато запитань, в тому числі, до вступу до НАТО, до 2020 року ми будемо готові. Я дуже хотів би, щоб ми були готові вже сьогодні, але наскільки я знаю, ми не готові до вступу в НАТО. Одного бажання замало. Крім всього іншого, крім модернізації техніки, яку ми бачили на параді і це дуже добре.

Що зроблено за цей час?

— За три роки зроблено величезну армію, зроблено майже з нуля і це для світових держав, для тих держав, які нас підтримують це величезний знак. Для одних це радість, для інших це прикрість. Але є багато запитань. Власне, я ніде не чув, ні від яких посадових осіб про те, якщо ми реформуємо, готуємо армію до стандартів НАТО, ми це робимо послідовно, чітко, то яке озброєння у нас повинно бути? Чи це буде наше озброєння, яке вироблено на нашому ВПК і пристосовано до стандартів НАТО, чи це будуть деякі види озброєння держав НАТО, як це у всіх державах, які входять до складу НАТО. Звідси і виникає, якщо ми відповідаємо на це питання, то виникає відповідь, яким чином модернізувати, розширювати, створювати ВПК, інфраструктуру, завдання, яке сказав міністр оборони.

Які найпроблемніші місця української армії?

— Якщо коротко відповідати, то це озброєння. Ми вийшли з радянських, так би мовити, стандартів. Тобто це третє покоління плюс максимально деякі види четвертого. А держави блоку НАТО як армії, які входять до НАТО, вони, як правило, воюють на озброєнні покоління п'ять. В США вже є деякі види озброєння, які взагалі шість. І от це нас у мінус. З іншого боку, це наш плюс. Тому я бачу якраз модернізація та вирішення цього вирішення цього питання, щоб наше озброєння абсолютно сучасним. Це не просто модернізоване. Як би гарно воно не було модернізовано, але це все розробки 1960-х, 1970-х, 1980-х років. Те, що ми так швидко могли модернізувати, це супер. Будуть ще по підручникам історії вивчати, що ми зробили з армією. Це супер. Але якщо ми кажемо про НАТО, ми повинні розуміти, що ті види озброєння, які у нас є, як би ми їх не модернізували, як би ми їх не удосконалювали, ми все одно не зможемо підігнати під покоління чотири плюс чи п'ять.

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