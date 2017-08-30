Погребинский: Юнкер не сказал ничего нового, Украина - не ЕС и не НАТО

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Недавнее заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что президент Порошенко заблуждается отождествляя Украину с ЕС и НАТО стало причиной бурных обсуждений. Правда, большинство из них не выходят из плоскости баталий в социальных сетях.

Среди официальных лиц на скандальное заявление обратили внимание только в оппозиционном лагере. Так, внефракционный народный депутат Евгений Мураев, назвал слова Юнкера "издевательством над туземцами".

По его мнению, важно не столько то, что Юнкер сказал о "наивных мечтах украинской власти", сколько то, что это заявление он сделал на встрече с послами Евросоюза.

"Находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

При это он указал на то, что Юнкер знал, что его слова станут известны украинским властям через СМИ. "Европейский господин даже брезгует сказать все это "друзьям" лично", — подчеркнул Мураев.

Между тем в среде политических экспертов более сдержаны в своих оценках слов главы Еврокомиссии. Так, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не видит больших оснований придавать значение этому заявлению.

Украинское фото Михаил Погребинский

"Нужно понимать, что Юнкер — достаточно экстравагантный человек. Я не знаю контекст, в котором он произнес эту фразу, но, по сути, она ничего нового не говорит. Мало кто поспорит с тем, что Украина действительно не является ни членом Европейского союза, ни членом НАТО. На мой взгляд, внимание общественности это заявление привлекло из-за безапелляционности высказывания. Достаточно ярко была выражена эмоциональность. Но в целом, повторюсь, ничего нового", — отметил Погребинский.

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Вместе с тем, политолог уверен, что реакции со стороны отечественного истеблишмента не последует.

"У наших руководителей вполне может хватить ума отреагировать. Но жестко они реагировать точно не будут. Все-таки Юнкер пока что остается очень высоким должностным лицом Европейского союза, на официальном уровне его никто обижать не станет", — резюмировал эксперт.