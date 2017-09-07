Все на волю! Какую амнистию подготовил атошникам Порошенко?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Президент Украины подписал закон об амнистии распространяемый исключительно на участников АТО. Генпрокурор Юрий Луценко в ходе визита в Николаев отметил, что подписание Петром Порошенко Закона Украины "Об амнистии в 2016 году" коснется около 1700 участников антитеррористической операции на Востоке Украины, не совершили тяжких преступлений. Указанный нормативно-правовой акт был проголосован парламентом Украины и подписан, а это значит, что в течении 3-х месяцев участники АТО и военнослужащие смогут выйти на свободу.

Свободу военным!

Как отметил Луценко, под амнистию подпадают только совершившие не тяжкие преступления. Примерно 1100 человек совершили незначительные нарушения дисциплины во время несения службы. Так, например, речь идет о самовольном оставлении расположения воинской части, небрежном выполнении обязанностей, неподчинении законному требованию офицера и тому подобное.

Кроме того, по данным Луценко, есть также ряд дел о совершении мелких правонарушений, фигуранты которых не совершали особо тяжких преступлений. Таких приблизительно 150 — пока они содержатся в следственных изоляторах, уточнил Генпрокурор, добавив, что в любом случае не соответствует действительности то, что речь идет вроде бы о десятках тысяч патриотов. Дела же по примерно 120-ти человек из них уже находятся на стадии суда. И только суд может принять решение об изменении меры пресечения.

Те же, кто подозревается в совершении убийств, нанесении тяжких телесных повреждений и других тяжких преступлений, останутся в изоляторах на территории Донецкой и Луганской областей, где находятся террористы и другие уголовники. Это, как считает Луцценко, проблема

"Мы не можем перевести их в другую область, поскольку следственные действия выполняются по месту совершения преступлений. Предлагаю Минобороны создать специальный изолятор, где содержаться участники АТО и бывшие военнослужащие ВСУ. Возможно, это сняло бы проблему в отношении тех, кого содержат в общих изоляторах", — сообщил Луценко.

Выйдут все

Прежде всего, как подчеркивает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, суды должны решать, кто из этих 1700 осужденных участников АТО выйдет на свободу. Каждый конкретный случай рассматривается и суд решает – применить амнистию или нет.

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"Но я уверен, что в 99, а то и в 100% случаев данный закон об амнистии может быть применен по тем, кто претендует. Но не исключены отдельные случаи, когда суд будет против. При этом, по дисциплинарным статьям в отношении воинов применялись уловные сроки осуждения. По всей видимости, бойцы не только попались за нарушение дисциплины, а, к примеру, за кражи или подобные статьи", – отмечает Ростислав Кравец.

Но есть реальная проблема, которая возникнет после выхода данной категории — их социальная адаптация. Ведь из СИЗО они выйдут, а чем займутся.

"У нас и так полностью отсутствует психологическая реабилитация участников АТО, а тут еще и люди, побывавшие за решеткой. Государство к этому не готово, нет программы действий их адаптации в социуме, устройству на работу, льгот в обучении, кредитов на жилье. И, не для кого не секрет, что сегодня у нас существует много бандотрядов из бывших участников АТО. Необходима профилактика со стороны правоохранителей, нужно сделать так, чтобы вышедшие по амнистии не попали в банды", — подчеркивает Кравец.

К сожалению, наше государство делает один шаг – дарит свободу, и совсем не задумывается о другом – как устроить людей, которых они выпустили. Достаточно вспомнить, чем обернулся для страны закон Савченко, вышедшие осужденные взялись за старое.