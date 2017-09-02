Порошенко одобрил закон об амнистии

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон "Об амнистии в 2016 году". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Корнейчук: на Банковой считают народ безмозглым быдлом

"Наши герои – военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу (этим людям в вопросе о помиловании – Ред.)", — сообщил президент во время встречи с Героями Украины и Предстоятелями церквей, и отметил, что хотел бы услышать их мнение по этому вопросу, посоветоваться и принять решение.

"Мы поддерживаем просьбу и самих наказанных, и поддерживаем и само военное руководство, которое просит об этом. Если Президент помилует – это поднимет авторитет самой армии, дух поддержит", — ответил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий также поддержал предложение о помиловании тех, кто совершил не тяжкие преступления: "Я думаю, что это хорошая идея". "Милосердие, когда оно проявляется во всех сферах, оно приносит пользу", — добавил он.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Верховной Раде придется принять закон об амнистии, если Киев желает достичь мира в Донбассе.