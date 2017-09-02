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    Политика

    Порошенко одобрил закон об амнистии

    (обновлено: )9210
    По словам Порошенко, военнослужащие и иерархи украинской церкви обратились ко нему по вопросам амнистии для тех, кто принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон "Об амнистии в 2016 году". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Наши герои – военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу (этим людям в вопросе о помиловании – Ред.)", — сообщил президент во время встречи с Героями Украины и Предстоятелями церквей, и отметил, что хотел бы услышать их мнение по этому вопросу, посоветоваться и принять решение.

    "Мы поддерживаем просьбу и самих наказанных, и поддерживаем и само военное руководство, которое просит об этом. Если Президент помилует – это поднимет авторитет самой армии, дух поддержит", — ответил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

    Предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий также поддержал предложение о помиловании тех, кто совершил не тяжкие преступления: "Я думаю, что это хорошая идея". "Милосердие, когда оно проявляется во всех сферах, оно приносит пользу", — добавил он.

    Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Верховной Раде придется принять закон об амнистии, если Киев желает достичь мира в Донбассе.

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