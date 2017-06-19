По "закону Савченко" все убийцы и насильники уже на свободе - Портнов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скандальный "закон Савченко" более не действует, но отменили его слишком поздно. Об этом заявил юрист Андрей Портнов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает президентская пресс-служба.

Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

"Очень вовремя президент подписал отмену закона Савченко, который сам же до того и ввёл в действие на основании голосования собственной парламентской фракции.



Но эта отмена уже никому не нужна и ни на кого не распространяется, потому что законом успели воспользоваться и вышли на свободу самые жёстокие, осуждённые к длительным срокам лишения свободы убийцы и насильники", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Но, по словам юриста, "даже, несмотря на это, президент тянул со своей визой на документе, нарушив конституционные сроки и подписав закон только через месяц после его принятия парламентом".

"Но это уже на случай, если кто-то из особо тяжёлых к этому моменту ещё не успел выйти из тюрьмы", — резюмировал Портнов.

Ранее нардеп Надежда Савченко призвала украинского лидера Петра Порошенко применить право вето относительно решения парламента об отмене закона о сроках содержания в СИЗО — "чтобы не допустить нарушения конституционных прав украинцев".

Напомним, Верховная Рада приняла "закон Савченко" 26 ноября 2015 года, отменила — 18 мая 2017 года.

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По данным МВД Украины, из 10 200 заключенных, досрочно освободившихся по "закону Савченко", 1,5 тысяч человек (15%) совершили преступления после освобождения. Из них 53 убийства, 32 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 25 изнасилований, 1 447 краж, 286 грабежей, 125 разбоев, 69 мошенничеств, 29 хулиганств.