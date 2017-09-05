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    Общество

    Луценко предложил создать СИЗО для военных в зоне АТО

    (обновлено: )183
    По словам генпрокурора, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.
    Юрий Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Министерству обороны в зоне АТО создать специальный изолятор для военнослужащих, совершивших тяжкие преступления.

    Одесское СИЗО
    Думская.net
    Из Одессы. Добро пожаловать в кошмар, который творится в СИЗО

    По словам генпрокурора, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.

    "В основном они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общекриминальные преступники. Мы их не можем отправить в другую область… Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор на этой области. Возможно это сняло бы определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в изоляторах общих", — заявил Луценко на брифинге в Николаеве.

    Ранее Луценко сообщил, что около 1700 участников военной операции в Донбассе, не совершивших тяжелые преступления, попадут под амнистию, указ о которой президент Украины подписал в субботу.

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