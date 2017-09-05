Луценко предложил создать СИЗО для военных в зоне АТО

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил Министерству обороны в зоне АТО создать специальный изолятор для военнослужащих, совершивших тяжкие преступления.

По словам генпрокурора, сейчас около 150 нынешних и бывших военнослужащих, которые совершили тяжкие преступления (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений и т.д.) находятся в СИЗО.

"В основном они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общекриминальные преступники. Мы их не можем отправить в другую область… Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор на этой области. Возможно это сняло бы определенные моральные проблемы относительно тех, кого содержат в изоляторах общих", — заявил Луценко на брифинге в Николаеве.

Ранее Луценко сообщил, что около 1700 участников военной операции в Донбассе, не совершивших тяжелые преступления, попадут под амнистию, указ о которой президент Украины подписал в субботу.