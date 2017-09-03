Хроника 2 сентября: амнистия бойцов АТО, обыски в дипмиссиях РФ, депортация брата Саакашвили

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 2 августа, в американских диппредставительствах России прошли обыски, а из Украины депортируют Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. Кроме того КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обыски в американских диппредставительствах РФ

В торгпредстве РФ в Вашингтоне накануне прошли обыски. К тому же в субботу, 2 августа, все машины с номерами правительства США покинули здание генерального консульства России в Сан-Франциско. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

Порошенко одобрил закон об амнистии

Президент Украины Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон "Об амнистии в 2016 году". "Наши герои – военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений, чтобы государство пошло на встречу (этим людям в вопросе о помиловании – Ред.)", — сообщил президент.

Украина выплатила проценты по евробондам на $505 млн

В рамках долговой операции Украина выплатила процентный доход на сумму 505 миллионов долларов по еврооблигациям 2015 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Минфин. "Платеж прошел, операция успешно завершена", — сообщили агентству в министерстве. Общая сумма платежа составила 505 миллионов долларов. В начале августа Украина выплатила Международному валютному фонду 450 миллионов долларов по программе Stand by от 2014 года.

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Только один украинец попал в ТОП-500 миллиардеров мира

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Рината Ахметова с января 2017 сократилось на 45,8 миллиона долларов и составляют 4,38 миллиарда долларов. Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила 3,93 миллиарда долларов. Ахметов занимает в рейтинге 439 место. Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 миллиарда долларов.

Брата Саакашвили депортируют из Украины — МВД

Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили — депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство. Ранее экс-советник главы МВД Илья Кива сообщил, что брат Саакашвили в субботу утром задержан в Киеве за нарушение сроков пребывания в Украине, также готовится его депортация.

В Одессе расстреляли главу местной националистической организации

В Одессе из травматического оружия обстреляли главу одесской ячейки молодежной националистической организации "Сокол" Георгия Бариленко, сообщил участник организации Глеб Громов. "Двое злоумышленников проследили за Георгием и атаковали его в районе Куликова поля. Нападавшие произвели два выстрела из травматического оружия, — в живот и в ногу, — после чего повалили Георгия на землю и нанесли несколько ударов ногами, в том числе и по голове", — сообщается на странице "Сокола" в Facebook.

Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора ЧМ-2018

Сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра прошла в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.

Украинец завоевал титул чемпиона мира по боксу

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия). Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины. Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом. Бой длился три раунда. Хижняк с первых минут начал боксировать первым номером, а во втором раунде преимущество украинца стало еще очевиднее.

"Мисс Вселенная-2017": украинку наградили титулом самой красивой женщины

На международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017", который проходит в ЮАР, украинка из Черкасс Юлиана Короченцева получила особый титул. "Дорогие друзья! Первые новости с конкурсной программы "Мисс Вселенная-2017"! Сегодня на официальной церемонии вручения специальных титулов меня признали самой красивой женщиной Вселенной! Титул "woman Mrs. Universe Mrs. BEAUTIFUL WOMEN" жюри вручили украинке!" — пишет участница конкурса.

Крушение самолета на авиашоу в Подмосковье

В подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Пострадавших на земле нет. Возгорание самолета было ликвидировано.

КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда

КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда. Об этом сообщалось во время трансляции ТВ Северной Кореи по телеканалу YTN в Сеуле. Отмечается, что испытанный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Во время трансляции также сообщалось, что утечки радиации при ядерном испытании не произошло.

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День нотариата (2 сентября) официально празднуется на Украине с 2010 года. Указ об учреждении данного профессионального праздника президент страны Виктор Ющенко подписал 22 февраля 2010 года.