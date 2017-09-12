В Минобороны назвали зарплату солдата в зоне АТО

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Рядовые солдаты, служащие в зоне АТО в Донбассе, получают 17 тысяч гривен в месяц, заявил заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галинский.

"7 тыс. грн – это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн – это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус", – цитирует "Сегодня" Галинского.

По его словам, такую зарплату солдаты получают с 1 сентября 2017 года. Зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

"Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве", – подчеркнул Галинский.

Минобороны располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.

“На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет… В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года – мы уже потратили 2,2 млрд грн”, – рассказал Галинский.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.