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    Экономика

    Бюджет ВСУ в 2018 году значительно увеличат - Полторак

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    По словам главы Минобороны, Украине надо время, "чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современное надежное оружие, новые образцы техники".
    Министр обороны Степан Полторк на встрече с военнослужащими из зоны АТО
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Бюджет Вооруженных сил Украины в 2018 году будет значительно больше, чем в нынешнем, заявил министр обороны Степан Полторк.

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    Глава Минобороны накануне посетил зону проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и вручил награды военным разведчикам и танкистам.

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    "Процесс оборонного реформирования идет по плану и он продолжается. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонительный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современное надежное оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", — цитирует Полторака пресс-служба Министерства обороны.

    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина в 2018 году намерена сохранить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП, оборонный бюджет будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны в начале сентября.

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    Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен или 5% ВВП.

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