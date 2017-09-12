Воинские части Воздушных сил ВСУ привели в боевую готовность

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность для проверки, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"С целью проверки вопросов готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность", — говорится в сообщении Генерального штаба на странице в Facebook во вторник утром.

Генштаб ВСУ/Facebook, 12 сентября 2017

Согласно сообщению, во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на учебные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования воинских частей к полным штатам.

"Особое внимание в ходе сборов уделяется способности военных частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий с индивидуальной подготовки", — добавили в пресс-службе Генштаба.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.