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    Политика

    В России завели более 30 дел в отношении военнослужащих ВСУ - Генштаб

    (обновлено: )13530
    Представитель Генштаба Владислав Селезнев сообщил, что любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи в Донбассе, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. В России возбуждены более 30 уголовных дел в отношении украинских военных, принимавших участие в АТО на Донбассе, сообщил представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.  

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    "Их более 30 (уголовных дел, — Ред.). В состав этих уголовных дел или в отношении должностных лиц различного уровня, начиная от Главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, завершая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО. Есть ряд уголовных дел, которые возбуждены безлично. То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел", — сказал Серезнев в интервью "Радио Свобода"

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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