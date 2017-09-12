Die Presse: Донбасс – бомба замедленного действия

РИА Новости Украина

Кризис в Украине и вокруг нее продолжается уже четыре года. Хотя интерес СМИ к этому конфликту и уменьшился, однако боевые действия продолжаются. Ежедневно сообщается о многочисленных нарушениях перемирия, причем это особенно затрагивает гражданское население, которое часто попадает под перекрестный обстрел.

Жизнь невооруженных наблюдательниц и наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится под угрозой и им препятствуют в выполнении их задач. Об этом пишет в статье для австрийского издания Die Presse Себастьян Курц – министр иностранных дел Австрии и нынешний председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вопреки Минскому соглашению, заключенному для стабилизации обстановки и установлению мира в регионе, в зоне конфликта по-прежнему находятся тяжелые вооружения, доставляются боеприпасы и закладываются мины. Несмотря на переговоры в рамках нормандского формата (Германия, Франция, Россия, Украина) политический процесс застопорился. Регулярные встречи тройственной контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ, включая представительниц и представителей определенных регионов Донбасса), не смогли до сих пор привести к продолжительному спокойствию на местах.

Под обстрелом инфраструктура

Потребуется время для того, чтобы дипломатия принесла свои плоды. Однако с другой стороны, крайне необходимы действия для того, чтобы воспрепятствовать усугублению гуманитарного кризиса и угрожающей экологической катастрофе в Донбассе.

Один из центров тяжелой промышленности Европы стал ареной постоянных боевых действий. Основная инфраструктура постоянно находится под обстрелом, существует опасность серьезного повреждения хранилищ хлора, химических и металлургических заводов, складов вредных веществ и угольных шахт, что может иметь соответствующие тяжелые последствия для окружающей среды в этом регионе. Здесь перед нами тикающая бомба замедленного действия.

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Поскольку воюющие стороны непосредственно противостоят друг другу, то происшествия на одной стороне конфликта оказывают воздействие также на другую сторону и даже выходят за эти границы. Так, например, в этом году попало под обстрел здание донецкой фильтровальной станции с семью тоннами хлора. Трудно представить себе последствия взрыва этого хранилища, который неизбежно привел бы к катастрофе.

Зараженная питьевая вода

В случае попадания химикалий в реки и в грунтовые воды, пострадали бы сотни тысяч людей. Затопление угольных шахт могло бы заразить грунтовые воды и привести к опустошительным последствиям при снабжении питьевой водой крупных городов, а также для сельского хозяйства – даже в соседней России. Экологические катастрофы не знают границ. Поэтому все игроки в этом регионе должны быть заинтересованы в том, чтобы избежать такой катастрофы.

Поэтому мы должны предотвратить, пока не поздно, угрожающую катастрофу. В качестве необходимого шага все участвующие стороны этого конфликта должны признать невоенный характер жизненно важной инфраструктуры и щадить ее. Соответствующие объекты должны уважаться как зоны безопасности, и должны быть созданы каналы связи на случай чрезвычайной ситуации. Это потребует также подготовки соответствующих служб спасения с необходимым оснащением.

Нельзя недооценивать опасности для таких основных видов снабжения как вода и электричество. Так, например, из-за низких температур прошлой зимой было прервано снабжение электричеством населенных пунктов вокруг Авдеевки. Линии электропередач были отремонтированы, затем снова разрушены в результате обстрелов и снова отремонтированы. Тысячи людей были вынуждены обходиться без отопления и питьевой воды.

Под прицелом насосные станции

За последние недели под обстрел постоянно попадали объекты по очистке воды и насосные станции в зоне конфликта. Свыше миллиона людей по обеим сторонам конфликта, а также полмиллиона вниз по течению в Мариуполе зависят от снабжения водой в южном Донбассе. Оно находится в постоянной опасности быть разрушенным.

Из-за аварии реактора в Чернобыле в 1986 году Украина пережила одну из самых ужасных катастроф последнего времени, вызванных человеческим фактором. Теперь население страдает из-за войны, которая подрывает отношения Донбасса с остальной Украиной, разрушает связи между Киевом и Москвой и наносит тяжелый урон отношениям между Россией и многими европейскими и другими государствами.

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Поэтому все участвующие стороны должны обращать внимание на благополучие населения в соответствующем регионе и отложить в сторону политические конфликты. По этой причине председательствующая в ОБСЕ Австрия решительно выступает за инициативу по минимизации риска катастрофы в Восточной Украине.

Интенсивные обсуждения

Тройственная контактная группа (Украина, Россия, ОБСЕ) с пониманием отнеслась к этому обстоятельству и будет интенсивно обсуждать его на ближайших заседаниях. Основывающиеся на фактах договоренности должны быть как можно быстрее претворены в жизнь, чтобы предотвратить ежедневную угрозу отравления и без того страдающих жителей Донбасса.

Чтобы восстановить мир в Восточной Украине, участвующие стороны должны прекратить военные действия. Первым важным шагом в этом направлении было бы прекращение бомбардировок и разрушения основных и жизненно важных объектов инфраструктуры.

По материалам Inosmi.ru