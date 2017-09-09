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    Силовики заявляют о нарушении перемирия в Донбассе

    (обновлено: )6101
    По информации пресс-центра АТО, с полуночи ополченцы "16 раз открывали огонь по позициям украинской армии" в Донбассе. Активность ополченцев фиксировалась в нескольких точках на карте АТО.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 9 сен – РИА Новости Украина. Силовики заявляют о 16 обстрелах своих позиций в Донбассе в субботу и некоторой стабилизации обстановки.

    Юрий Грымчак
    УНИАН
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    "В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько стабилизировалась. Незаконные вооруженные формирования не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а основная активность врага фиксировалась в нескольких точках на карте АТО", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    В целом, по данным пресс-центра, с полуночи ополченцы "16 раз открывали огонь по позициям украинской армии".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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