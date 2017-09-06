наверх
06.09.201707:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ополченцы за минувшие сутки не применяли тяжелое вооружение - штаб АТО

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (128)

    (обновлено: )24
    По информации пресс-центра штаба АТО, под обстрелами из стрелкового оружия оказались позиции военных возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Зайцево, Авдеевка и других.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 32 обстрела своих позиций со стороны ополченцевв Донбассе за минувшие сутки, погибших нет.

    Ополченцы самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: "школьное перемирие" идет с применением стрелкового оружия

    "Группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как не прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военных нет", — говорится на странице пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

    Читайте также: Как дети в школу. Перемирие в Донбассе пока работает

    По информации пресс-центра, под обстрелами оказались позиции силовиков возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Зайцево, Авдеевка и других. Обстрелы велись из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"