Ополченцы за минувшие сутки не применяли тяжелое вооружение - штаб АТО

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Украинские военные зафиксировали 32 обстрела своих позиций со стороны ополченцевв Донбассе за минувшие сутки, погибших нет.

"Группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как не прицельные. За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Потерь среди наших военных нет", — говорится на странице пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Facebook.

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По информации пресс-центра, под обстрелами оказались позиции силовиков возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Зайцево, Авдеевка и других. Обстрелы велись из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.