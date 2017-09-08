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    Общество

    Украина перекрыла подачу воды в ЛНР

    (обновлено: )45416
    В ЛНР заявили, что Западная фильтровальная станция прекратила подачу воды из-за аварии в энергосети. Вместе с тем Луганская ТЭС отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения.
    Отключение водоснабжения. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В ЛНР заявили, что Западная фильтровальная станция без предупреждения прекратила подачу воды в самопровозглашенную республику, сообщается на сайте "Лугансквода".

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    Ранее в МЧС ЛНР заявили, что в нескольких населенных пунктах ЛНР введен режим ЧС территориального и местного значения в связи с проблемами с водоснабжением в республике. Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил 20 июля журналистам о погашении со стороны республики части долга за воду, которая поступает с подконтрольной властям территории.

    "Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным предприятия, причиной стала авария в энергосети.

    Также в пятницу Луганская теплоэлектростанция (ТЭС) отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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    "Восьмого сентября 2017 года с 09.56 ДТЭК Луганская ТЭС вновь отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ "Луганская ТЭС – ПС Лисичанская", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Сообщается, что до восстановления линии ДТЭК Луганская ТЭС ограничена по выдаче мощности – нагрузка снижена с 250 МВт до 85 МВт. В связи с этим временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области. Восстановительные работы уже ведутся. По данным СМИ, света нета в Лисичанске, Северодонецке и частично в Новоайдаре.

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