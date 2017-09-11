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    Военные заявили о полусотне нарушений режима тишины в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (71)

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    Согласно заявлению военных, нарушения были зафиксированы у Авдеевки, Майорского, Верхнеторецкого, в окрестностях Зайцево, Песков, Новолуганского.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы 51 раз нарушили режим тишины в Донбассе за сутки.

    Ополченцы самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: "школьное перемирие" идет с применением стрелкового оружия

    "Всего за минувшие сутки оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие… Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    Согласно заявлению военных, нарушения были зафиксированы у Авдеевки, Майорского, Верхнеторецкого, в окрестностях Зайцево, Песков, Новолуганского.

    На приморском направлении обстреливались позиции в районе Широкино, Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки. На луганском направлении, согласно заявлению, вечером и ночью огонь велся по окрестностям Крымского, Новотошковского.

    Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

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