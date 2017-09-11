Военные заявили о полусотне нарушений режима тишины в Донбассе

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы 51 раз нарушили режим тишины в Донбассе за сутки.

"Всего за минувшие сутки оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие… Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Согласно заявлению военных, нарушения были зафиксированы у Авдеевки, Майорского, Верхнеторецкого, в окрестностях Зайцево, Песков, Новолуганского.

На приморском направлении обстреливались позиции в районе Широкино, Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки. На луганском направлении, согласно заявлению, вечером и ночью огонь велся по окрестностям Крымского, Новотошковского.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.