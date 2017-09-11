наверх
11.09.201718:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин сообщил Меркель о готовности дополнить функции миротворцев в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (73)

    (обновлено: )90552
    Как отмечается, российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре уведомил канцлера ФРГ Ангелу Меркель о готовности РФ дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции СБ ООН функции миссии организации в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прорыв Саакашвили. Кому ты нужен, Миша: выгоды и потери

    "Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что обеспечение ООН охраны наблюдателей ОБСЕ может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер.

    Также в телефонном разговоре был затронут ход реализации минских договоренностей по урегулированию на юго-востоке Украины. Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое "школьное перемирие", согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств "нормандского формата".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия