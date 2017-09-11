КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Несколько десятков участников АТО в понедельник заблокировали вход в здание Госгеокадастра в Запорожье и принесли под здание шины. Акция протеста устроена в связи с проблемами с выделением земли военным, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что митингующие требуют сменить руководство Госгеокадастра в Запорожской области, которое, как заявляют протестующие, саботирует предоставление льгот участникам АТО. Также провести аудит и резервирование земель сельхозназначения за участниками АТО с целью гарантирования их получения, согласно украинскому законодательству и выдвигают ряд других требований.

vv.com.ua Участники АТО заблокировали здание Госгеокадастра в Запорожье

"Бойцы АТО отмечают, что в Запорожской области грубо нарушаются требования ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" в части первоочередного предоставления земельных участков сельхозназначения", — пишет vv.com.ua.

Напомним, ранее сельский совет Козятина Винницкой области незаконно забрал земельный участок, который принадлежал семье погибшего в Донбассе бойца, в связи с чем недовольные участники АТО выбили стекла во входной двери здания и подожгли шины.