Земля раздора. В Винницкой области бойцы АТО жгут шины под сельсоветом

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Сельский совет Козятина Винницкой области незаконно забрал земельный участок, который принадлежал семье погибшего в Донбассе бойца, в связи с чем недовольные участники АТО в понедельник выбили стекла во входной двери здания и подожгли шины, сообщает местное издание "Винница.info".

В акции протеста участвуют несколько десятков человек.

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"Недавно наша семья взялась переоформлять наследство. Неподалеку от сельсовета дом и земельный участок. Эту землю выдали еще в 1947 году. Но когда дошло дело до оформления права собственности, председатель сельсовета сообщила, что это не наша земля, а земля сельской общины, и здесь будет детский сад. Сейчас сельский голова отказывается с нами общаться", — сообщила жена военного Нацгвардии, который потерял сына в АТО, Алина Ковальчук.

vinnitsa.info Земельный конфликт в Козятине Винницкой области, 29 мая 2017

Как сообщила секретарь, сельского головы Татьяны Катеризюк нет на рабочем месте, она якобы находится в отпуске с 15 мая.

Когда жители села поехали к ее дому, женщина к ним не вышла, но полицию вызвала, отмечает издание.

После этого участники протеста вернулись в сельсовет и зажгли шины перед входом в помещение.

vinnitsa.info Земельный конфликт в Козятине Винницкой области, 29 мая 2017

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Винницкой области подтвердила, что причиной конфликта стали спорные вопросы оформления права собственности на земельный участок, на который претендует семья погибшего бойца и сельский совет.

"Предварительно установлено, что бойцов АТО, которые пришли поддержать семью погибшего собрата, не впустили в помещение сельского совета. Участники конфликта выбили дверное стекло помещения. Сейчас на месте правопорядок обеспечивают 15 сотрудников полиции", — сказано в сообщении

В действиях участников усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), которое наказывается штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Ранее волонтер Ирина Коцюба заявила, что чиновники оформляют земельные участки на подставных лиц, а для бойцов АТО земли нет.