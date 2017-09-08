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    Общество

    Генерала, назвавшего добровольцев мародерами, отозвали из АТО - волонтер

    (обновлено: )16902
    Как сообщил волонтер Роман Доник, Петр Никитенко отозван из зоны проведения антитеррористической операции, после его скандального заявления также назначено расследование.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Генерал-майор Петр Никитенко, который назвал добровольцев мародерами, отозвали из зоны проведения АТО, сообщил волонтер Роман Доник.

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    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
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    Ранее Никитенко назвал добровольцев "ворами и мародерами, которые трусливо бежали из Иловайска".

    "Генерал-майор Никитенко по решению НГШ отозван из АТО. Назначено расследование. Скорее всего, будет какое-то кадровое решение. Скорее всего, будет больно", — говорится в сообщении Доник в Facebook.

    Волонтер уточнил, что позиция начальника Генштаба Виктора Муженко заключается в том, что генералы не имеют никакого права унижать солдат.

    Напомним, ранее вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании парламентского комитета по Нацобороне заявила, что у Вооруженных сил Украины нет конституционных оснований выполнять задачи в зоне проведения АТО в Донбассе.

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