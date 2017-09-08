Генерала, назвавшего добровольцев мародерами, отозвали из АТО - волонтер

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Генерал-майор Петр Никитенко, который назвал добровольцев мародерами, отозвали из зоны проведения АТО, сообщил волонтер Роман Доник.

Ранее Никитенко назвал добровольцев "ворами и мародерами, которые трусливо бежали из Иловайска".

"Генерал-майор Никитенко по решению НГШ отозван из АТО. Назначено расследование. Скорее всего, будет какое-то кадровое решение. Скорее всего, будет больно", — говорится в сообщении Доник в Facebook.

Волонтер уточнил, что позиция начальника Генштаба Виктора Муженко заключается в том, что генералы не имеют никакого права унижать солдат.

Напомним, ранее вице-спикер парламента Оксана Сыроид на заседании парламентского комитета по Нацобороне заявила, что у Вооруженных сил Украины нет конституционных оснований выполнять задачи в зоне проведения АТО в Донбассе.