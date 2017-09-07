Активность обстрелов в Донбассе сохраняется - штаб АТО

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы 34 раза за минувшие сутки открывали огонь по позициям военных в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Всего за минувшие сутки вооруженные формирования 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди наших военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации на странице в Facebook.

Согласно заявлению силовиков, на приморском направлении нарушения были зафиксированы на подступах к Водяному, под огонь также попали опорные пункты у Гнутово, Богдановки и Талаковки. На донецком направлении, по информации пресс-центра, обстрелы велись в окрестностях Зайцево, авдеевской промзоны. На луганском, заявляют ВСУ, нарушения фиксировались возле Малинового.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.