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    МИД об идее введения миротворцев в Донбасс: не на условиях России

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (37)

    (обновлено: )139
    В МИДе отметили, что прежде чем решение о вводе миротворцев в Донбасс будет принято, должно пройти множество процедур: Киев должен провести консультации с партнерами.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что инициатива о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс принадлежит Украине, Киев и дальше будет ее продвигать, но не на условиях, предложенных Россией.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

    "Эта инициатива не новая и она уже два года рассматривается в рамках ООН… Наша инициатива остается в силе. Это всегда была инициатива Украины… Будем и дальше ее развивать, но не на условиях РФ ", — сказала Беца в среду в эфире украинского "Пятого канала".

    По ее словам, прежде чем решение о вводе миротворцев в Донбасс будет принято, должно пройти множество процедур: Киев должен провести консультации с партнерами, ООН должна направить на Украину экспертную миссию, которая даст оценку ситуации, затем с соответствующим докладом должен выступить генсек ООН, затем должен быть согласован мандат и бюджет миссии.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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