наверх
06.09.201719:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Миротворцы в Донбассе. ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию - Грызлов

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (39)

    (обновлено: )28030
    По словам полпреда РФ в контактной группе, важным условием развертывания контингента ООН на востоке Украины "должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса" и внесение в него поправок.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что вопрос о возможном вводе контингента ООН для поддержки миссии ОБСЕ в Донбассе рассматривался в ходе встречи в Минске, представители ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию ввода контингента.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

    "Сегодня мы обсуждали вопрос возможного ввода контингента ООН, поддерживающего и обеспечивающего безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе. Российская делегация подтвердила свою позицию о том, чтобы этот контингент находился на линии соприкосновения. При этом от линии соприкосновения должны быть предварительно отведены силы сторон и тяжелое вооружение", — сказал Грызлов по окончании заседания.

    Он отметил, что важным условием развертывания контингента ООН "должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса" и внесение в него поправок, "предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по "формуле Штайнмайера".

    "Представители Донецка и Луганска поддержали такую концепцию ввода контингента ООН", — заявил Грызлов.

    Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    Читайте также: На линии огня. Миротворческие миссии ООН. Справка

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Горячая осень 2017: новый политсезон