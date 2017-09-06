Миротворцы в Донбассе. ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию - Грызлов

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что вопрос о возможном вводе контингента ООН для поддержки миссии ОБСЕ в Донбассе рассматривался в ходе встречи в Минске, представители ДНР и ЛНР поддержали российскую концепцию ввода контингента.

"Сегодня мы обсуждали вопрос возможного ввода контингента ООН, поддерживающего и обеспечивающего безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе. Российская делегация подтвердила свою позицию о том, чтобы этот контингент находился на линии соприкосновения. При этом от линии соприкосновения должны быть предварительно отведены силы сторон и тяжелое вооружение", — сказал Грызлов по окончании заседания.

Он отметил, что важным условием развертывания контингента ООН "должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса" и внесение в него поправок, "предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по "формуле Штайнмайера".

"Представители Донецка и Луганска поддержали такую концепцию ввода контингента ООН", — заявил Грызлов.

Президент РФ Владимир Путин в минувший вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.