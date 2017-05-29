Обстрел Красногоровки спровоцировал мародерство - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В результате обстрела Красногоровки 28 мая восемь местных жителей получили ранения и травмы. Также частично разрушены местные больница, школа и частные дома. Из-за повреждения водовода большая часть города в воскресенье была без воды, однако ближе к вечеру водоснабжение восстановили.

Глава областного управления Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что в Красногоровку направили спецподразделение полиции КОРД.

Подробнее о ситуации в Красногоровке и в зоне проведения АТО в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Читайте также: Совершенно бессмысленный обстрел Красногоровки — спецкор

Горячей точкой вчерашнего дня была Красногоровка? Или от обстрелов пострадали и другие населенные пункты?

— Самой горячей точкой, безусловно, была Красногоровка. И мы уже говорили о том, что в общем, достаточно неожиданно это место попало под столь интенсивный обстрел. Если говорить о других населенных пунктах, то, к сожалению, традиционно снова попадали под обстрел поселки под Мариуполем, такие, как Коминтерново, Широкино многострадальное, Чемерлык. Неспокойно в районе Горловки, там также есть данные о поврежденных домах в нескольких селах. Но в целом же, если сравнивать с предыдущими днями, с предыдущими месяцами, в общем-то можно говорить о том, что условно спокойная обстановка и вчера, и сегодня в Донецком регионе. Хотя ночью опять были слышны взрывы, и опять — это Красногоровское направление. Местные жители, которые живут на окраинах Донецка, собственно, Красногоровка — практически пригород Донецка, говорили о том, что ночью что-то стреляло. Но сообщений о разрушениях, пострадавших нет. Подозреваю, что это была какая-то локальная перестрелка или провокация.

Фото со страницы пресс-центра штаба АТО Обстрелы в Красногоровке

До этого в Красногоровке были масштабные обстрелы из артиллерии или это впервые?

— В таком объеме такое произошло впервые. В общем-то, Красногоровка — населенный пункт небольшой, до войны там жило порядка 15 тысяч жителей. Попала она в серую зону с самого начала противостояния. То есть это место неспокойное, можно его сравнивать разве что с Авдеевкой. Но вот чтобы так массированно обстреливали, причем действительно, провокационно, это ведь нетрадиционное было выбрано время, и направление стрельбы. То есть по социальным объектам: школа, больница, частный сектор. Такого не было пока. И что это, я для себя не могу сделать выводы, почему это нужно было делать.

А что говорят местные? Есть ли желание покинуть город?

— Опять же, если сравнивать с Авдеевкой Красногоровку, то здесь практически не осталось работы. Если в Авдеевке коксохим работает и дает возможность зарабатывать людям деньги, то в Красногоровке главное градообразующее предприятие — это завод огнеупоров, известные красногоровские кирпичи здесь делали, во всем Донбассе известные, то сейчас он не работает. И кто мог, оттуда уже выехал. Там остались в основном старики. И вот если до войны там было 15 тысяч населения, то сейчас, подозреваю, осталось максимум пять. То есть остались те, кому попросту некуда ехать.

А что касается инфраструктуры? Возникли ли проблемы после обстрела?

— Да, водоснабжение было нарушено. Но вчера к вечеру удалось восстановить, починили, устранили эти поломки. Были перебои с электричеством. Но сейчас, в общем-то, все это восстановлено. И сам по себе город, сегодня там налаживается жизнь, люди не боятся выходить на улицу. Много полиции на улицах, то есть противодействие какое-то мародерам пытаются оказывать, потому что мародеры, к сожалению, есть. Но, в общем-то, порядок в городе восстановлен, и коммунальные структуры, в общем-то, работают.

Ранее специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков сообщал, что в Красногоровке давно живут одни пенсионеры и нет стратегически важных объектов, поэтому цель обстрелов непонятна.