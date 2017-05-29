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    В Красногоровку вернули воду

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    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (449)

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    Сообщается, что в результате обстрела получили повреждения 13 частных жилых домов, здания школы №2 и городской больницы. При этом во время обстрела загорелась кровля школы.
    Последствия обстрела Красногоровки
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    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Красногоровке Донецкой области полностью восстановлено водоснабжение, сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Последствия обстрела Красногоровки
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    Накануне в Минобороны заявили, что в результате обстрела Красногоровки восемь мирных жителей получили ранения. При этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике отвергли обвинения Киева в обстреле Красногоровки.

    По данным ГСЧС, в воскресенье из-за обстрела в Красногоровке были повреждены водопровод диаметром 280 миллиметров и канализационный коллектор, в результате было прекращено водоснабжение части города и около 2 тысяч жителей остались без воды.

    "Аварийной бригадой водоканала водоснабжение полностью восстановлено", — сообщили в ГСЧС.

    Также, как сообщили в ведомстве, получили повреждения 13 частных жилых домов, здания школы №2 и городской больницы. При этом во время обстрела загорелась кровля школы, пожар на площади 220 квадратных метров был ликвидирован.

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