Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На перроне Одесского железнодорожного вокзала полицейские совместно с пограничниками задержали 26-летнего мужчину, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины В Одессе полиция задержала торговца секс-рабынями из АТО

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины В Одессе полиция задержала торговца секс-рабынями из АТО

По данным правоохранителей, мужчина договорился со своим 20-летним братом и другим лицом, проживающим на территории Республики Германия, вербовать женщин.

В течение года они убеждали девушек платно предоставлять сексуальные услуги за границей. Мужчины знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей и тяжелом материальном положение в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, во Львовской области 24-летний парень убил девушку после неудавшегося свидания.