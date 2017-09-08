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    В Одессе полиция задержала торговца секс-рабынями из АТО

    (обновлено: )21210
    Как сообщили правоохранители, мужчина договорился со своим 20-летним братом и другим лицом, проживающим на территории Республики Германия, вербовать женщин.
    В Одессе полиция задержала торговца секс-рабынями из АТО
    Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На перроне Одесского железнодорожного вокзала полицейские совместно с пограничниками задержали 26-летнего мужчину, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

    Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
    В Одессе полиция задержала торговца секс-рабынями из АТО
    Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
    В Одессе полиция задержала торговца секс-рабынями из АТО

    По данным правоохранителей, мужчина договорился со своим 20-летним братом и другим лицом, проживающим на территории Республики Германия, вербовать женщин.

    В течение года они убеждали девушек платно предоставлять сексуальные услуги за границей. Мужчины знали об отсутствии у этих женщин постоянного места трудоустройства, наличии несовершеннолетних детей и тяжелом материальном положение в связи с переселением из зоны проведения антитеррористической операции.

    Напомним, во Львовской области 24-летний парень убил девушку после неудавшегося свидания.

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